Cuatro delfines vararon en playa La Candelaria; MiAmbiente advierte sobre contacto directo

Los Santos/Un total de cuatro delfines vararon en Playa La Candelaria, hecho reportado por residentes de la zona en días pasados, según informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Al llegar al lugar, técnicos de MiAmbiente verificaron que los animales ya habían sido auxiliados por miembros de la comunidad, quienes lograron su retorno al mar.

Las causas del varamiento aún no han sido determinadas, aunque se manejan hipótesis relacionadas con desorientación, posibles problemas de salud o el efecto del aguaje, que dejó sectores con niveles de agua muy bajos.

La directora regional encargada de MiAmbiente Los Santos, Lisbeth Vargas, reconoció la acción colaborativa de los residentes, pero advirtió: “La respuesta de la comunidad fue clave para ayudar a estos delfines. Agradecemos ese gesto, pero pedimos evitar el contacto directo con fauna marina. Hay riesgos sanitarios tanto para las personas como para los animales, por lo que es necesario avisar a las autoridades ante cualquier caso”.

De acuerdo con la Dirección Regional de Los Santos, tras recibir la alerta, se coordinó apoyo inmediato con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan). La costa de Los Santos es una de las zonas del país donde los varamientos ocurren con mayor frecuencia. Sin embargo, un evento que involucre a más de un delfín no se registraba desde 2016, lo que da especial relevancia al suceso.

MiAmbiente reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener medidas de bioseguridad y notificar de inmediato a las autoridades ante cualquier hallazgo, con el fin de garantizar atención técnica adecuada y evitar riesgos tanto para las personas como para la fauna marina.