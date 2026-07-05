Dengue en Veraguas deja un fallecido, 10 hospitalizados y más de 106 casos confirmados

El Ministerio de Salud ha intensificado las campañas de concienciación para eliminar los criaderos del mosquito transmisor.

La provincia de Veraguas enfrenta un preocupante brote de dengue que ya cobró una vida en lo que va del año 2026, con 10 personas hospitalizadas y más de 106 casos confirmados mediante pruebas de laboratorio. Ante este panorama, el Ministerio de Salud ha intensificado las campañas de concienciación para eliminar los criaderos del mosquito transmisor, enfocándose en la participación activa de la comunidad.

Las autoridades han realizado jornadas de chatarreo en áreas céntricas de Santiago, con el apoyo de camiones y vehículos municipales para facilitar la recolección de objetos inservibles que acumulan agua.

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Desde el sector salud hicieron un llamado a la población a estar atenta a los síntomas de alarma: fiebre, malestar general, erupciones en la piel, sangrados nasales o encías, dolores abdominales y cefaleas intensas. Ante cualquiera de estas señales, instan a acudir de inmediato a los centros de atención para descartar un caso grave, recordando que ya se han registrado hospitalizaciones y una muerte por esta causa.

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El llamado de las autoridades no solo se limita a las acciones oficiales de chatarreo y limpieza, sino que enfatiza la corresponsabilidad de la población en la eliminación de criaderos desde sus propios hogares y comunidades.