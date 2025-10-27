Acto de cremación de banderas en Chiriquí, antesala del Mes de la Patria

La ceremonia estuvo encabezada por las Muchachas Guías y fue realizada en la Casa de Gobierno provincial.

Chiriquí, David/Con el acto protocolar de cremación de banderas, realizado en la Casa de Gobierno de Chiriquí y encabezado por las Muchachas Guías, se dio inicio oficialmente al Mes de la Patria en esta provincia.

Durante la ceremonia, la gobernadora Aixa Santamaría destacó la importancia del evento y la colaboración entre distintos sectores de la sociedad.

Era hora de que trajéramos el evento acá a la casa de gobierno y que lo intercalemos porque es ese como lo dije en mis palabras, es un símbolo de que tenemos una excelente relación de que la empresa privada, de que los empresarios, la sociedad civil son parte del ente gubernamental. Por eso se ha llevado aquí y es de suma importancia esa buena relación que mantenemos”, señaló.

Por su parte, Armis Sánchez, representante de las Muchachas Guías, explicó el significado del acto de cremación de banderas.

Se nos habla de que la bandera, cuando ya ha terminado su tiempo de uso, ya está desteñida, vieja, maltratada. Entonces, se le debe dar el último adiós en un acto solemne, el cual hoy hemos hecho aquí en la Gobernación de la provincia de Chiriquí”, expresó.

Las autoridades adelantaron que ya se preparan para las fiestas patrias, resaltando que actividades como esta buscan fortalecer el sentido de nacionalidad y el fervor patriótico entre los ciudadanos durante este mes de celebración en todo el país.

Con información de Demetrio Ábrego.