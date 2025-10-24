Desinfección de plantas potabilizadoras en Azuero comenzará el 6 de noviembre

Se iniciará una "campaña de prevención, una campaña de educación a la población en general sobre este tema" de desinfección de tuberías en los distritos afectados.

Chitré, Herrera/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció este viernes 24 de octubre el inicio de un proceso de desinfección de plantas potabilizadoras en la región de Azuero, como respuesta a la crisis de contaminación que afecta al río La Villa desde el pasado mes de mayo. Este proceso, que busca asegurar la calidad del agua que llega a los hogares, tendrá una duración aproximada de dos meses y medio.

El proceso de saneamiento arrancará el próximo 6 de noviembre en la toma de agua cruda de Llano de Piedra, y continuará luego en las plantas potabilizadoras Roberto Reyna (en Chitré) y La Rufina Alfaro (en Los Santos).

El director del Idaan, Rutilio Villarreal, detalló el impacto inmediato de la medida en el suministro:

“La desinfección como tal, primero vamos a empezar en sí desinfectando la planta, son 48 horas que la ciudad va a estar sin agua”, destacó.

El funcionario explicó el protocolo, indicando que el corte se debe a la aplicación de una solución de hipoclorito de calcio.

"24 horas de esas 48 van a estar la solución de hipoclorito de calcio en contacto con las paredes de la planta y unas 24 horas más para completar las 48, un tema de enjuague o de retiro de esa solución", recalcó.

Villarreal aseguró que esta suspensión será "previamente anunciada en las campañas publicitarias, en todo lo que se tiene preparado para esto".

En una conferencia de prensa realizada en Chitré, el Idaan, con presencia de altas autoridades del Ministerio de Salud, informó además que se iniciará una "campaña de prevención, una campaña de educación a la población en general sobre este tema" de desinfección de tuberías en los distritos afectados por la contaminación del río La Villa, ocurrida desde mayo.

Con información de Eduardo Javier Vega