Taxistas capturan a sospechoso de asaltar a un compañero en Barú

Barú, Chiriquí/Un grupo de taxistas logró capturar a un individuo que minutos antes habría asaltado con arma blanca a uno de sus compañeros, en esta localidad de kilómetro 32 del distrito de Barú, en Chiriquí.

Aparentemente, el hombre solicitó una carrera hasta dicho sector y, antes de finalizar la carretera, ingresó a un camino vecinal. El malhechor sacó un arma blanca, se la puso en el cuello al conductor del taxi y lo despojó del dinero y de otros artículos que este conductor portaba.

Justo en medio de este asalto, otros conductores que pasaban por el lugar observaron la situación, se comunicaron con otros compañeros del transporte selectivo, quienes llegaron al lugar, persiguieron al sospechoso hasta capturarlo, amarrarlo y entregarlo a los agentes del Servicio Nacional de Fronteras.

El delincuente quedó a orden de las autoridades del Ministerio Público para el proceso de judicialización.

Los conductores reiteraron el llamado para que se hagan más rondas en este sector; sobre todo, han solicitado a los conductores de taxi extremar sus medidas de seguridad, para no ponerse en riesgo ellos y los usuarios del transporte público en esta área del distrito de Barú.

Otros asaltos en Chiriquí

La Policía Nacional informó ayer que tras un asalto a mano armada contra una extranjera en el sector de Santa Rosa de Bugaba se han realizado diligencias que permitieron identificar a los presuntos autores y su pronta captura.

La institución indicó que se han realizado varias acciones judiciales y también de investigación que han permitido la recuperación de indicios y estas personas ya han sido identificadas y están prontas a ser capturadas.

