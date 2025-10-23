Policía identifica a sospechosos de asaltar a mano armada a una adulta mayor en Bugaba

La investigación continúa y se mantiene la coordinación con las instancias judiciales correspondientes para garantizar las medidas legales contra los implicados.

Bugaba, Chiriquí/La Policía Nacional informó que tras un asalto a mano armada contra una extranjera en el sector de Santa Rosa de Bugaba se han realizado diligencias que permitieron identificar a los presuntos autores y su pronta captura.

La institución indicó que se han realizado varias acciones judiciales y también de investigación que han permitido la recuperación de indicios y estas personas ya han sido identificadas y están prontas a ser capturadas.

Puedes leer: Conatur 2025 busca impulsar el turismo en el interior del país

Los individuos ingresaron a una vivienda en el área rural del distrito de Bugaba, amordazaron a la víctima, descrita como una extranjera, y le sustrajeron dinero y algunas prendas que mantenía dentro de su hogar. La Policía detalló que los indicios recuperados están siendo analizados como parte del proceso investigativo.

Las autoridades señalan que las personas vinculadas con el asalto ya están identificadas y que las acciones de coordinación judicial permitirán proceder a su captura en breve. No se ofrecieron detalles sobre el número de sospechosos, su identidad ni sobre la cuantía del dinero o la descripción de las prendas sustraídas.

En tanto, la investigación continúa y se mantiene la coordinación con las instancias judiciales correspondientes para garantizar las medidas legales contra los implicados.

Con información de Demetrio Ábrego