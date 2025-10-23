Conatur 2025 busca impulsar el turismo en el interior del país

El encuentro, organizado por la Cámara Nacional de Turismo (Camtur), pone sobre la mesa temas clave como el mejoramiento de la infraestructura pública y de servicios, así como la capacitación de los emprendedores turísticos que operan en las distintas provincias del interior.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los días 23 y 24 de octubre se celebra en la ciudad de Panamá la Convención Nacional de Turismo (Conatur), un evento que reúne a autoridades, empresarios y emprendedores del sector con el propósito de diseñar estrategias que incentiven a los turistas a explorar el interior del país y no limitar su visita únicamente a la capital.

Durante la inauguración, se destacó la participación de invitados internacionales, entre ellos un representante de Medellín, Colombia, quien compartió la experiencia de cómo esa ciudad, antes marcada por la violencia, logró transformarse en uno de los destinos turísticos más reconocidos del mundo.

Las autoridades coincidieron en que Panamá cuenta con recursos naturales, culturales y humanos capaces de fortalecer su posicionamiento como destino turístico. El objetivo, destacaron, es lograr un crecimiento turístico integral, que no solo beneficie a la ciudad de Panamá, sino también a las comunidades del interior.

Las cifras respaldan la necesidad de diversificar la oferta. El Aeropuerto Internacional de Tocumen registró en 2024 más de 19 millones de pasajeros, de los cuales el 70% estuvo en tránsito. Para 2025, se proyecta un aumento a 21 millones, lo que representa una gran oportunidad para atraer a parte de ese flujo hacia los destinos turísticos nacionales.

Con información de Jorge Quirós