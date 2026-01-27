Desmantelan dos grupos dedicados al hurto y estafa de vehículos

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial y en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló la Operación Fraudcar, que permitió desarticular dos grupos delictivos presuntamente dedicados al hurto de vehículos y estafas en la venta de estos. Los allanamientos se realizaron en los corregimientos de Pedregal, Tocumen, Juan Díaz y Pueblo Nuevo.

Según las investigaciones, los grupos alquilaban vehículos en distintas compañías de renta de autos y luego falsificaban la documentación para ponerlos a la venta en plataformas digitales, afectando tanto a empresas como a particulares.

Durante la operación fueron aprehendidas ocho personas, mientras que en el marco de las investigaciones previas también se detuvo a otras tres personas, entre ellas dos de los cabecillas de las organizaciones. La lesión económica ocasionada por estas actividades ilícitas se estima en 100 mil dólares.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar combatiendo los delitos contra el patrimonio y exhortaron a la ciudadanía a verificar la legalidad de los documentos antes de adquirir un vehículo, recordando que este tipo de fraudes puede involucrar sanciones penales severas.

