Detectan a 10 extranjeros sin permisos laborales en Chiriquí y Colón

Panamá/El trabajo irregular de extranjeros sigue en aumento en Panamá. Solo en la provincia de Chiriquí, 26 extranjeros han sido sorprendidos en lo que va de 2025 trabajando sin los debidos permisos.

A esa cifra se suman ahora 10 casos recientes detectados en operativos conjuntos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y el Servicio Nacional de Migración en Chiriquí y Colón.

Las inspecciones se desarrollaron en comercios de David y del distrito de Colón, donde inspectores solicitaron contratos laborales, planillas, avisos de operación y permisos de trabajo a fin de constatar el cumplimiento de la normativa.

Entre los trabajadores encontrados sin autorización se repiten nacionalidades como la venezolana, colombiana, china, dominicana y costarricense. El Mitradel confirmó que a los empleadores se les impusieron providencias administrativas conforme al Código de Trabajo.

La cartera laboral explicó que estas acciones buscan proteger los empleos nacionales y promover un mercado más justo, con énfasis en los sectores del comercio y la construcción, donde se concentra la mayor parte de las irregularidades.

Las autoridades aseguraron que los operativos continuarán en distintas provincias, como parte de una estrategia nacional para ordenar la contratación de mano de obra extranjera y garantizar el respeto a la legislación laboral panameña.