Panamá | 72% de los adultos tiene sobrepeso: FAO insiste en educación nutricional

Ciudad de Panamá, Panamá/En Panamá se hizo un llamado urgente al consumo de alimentos sanos, pero también a la necesidad de que los gobiernos, el sector privado y el agro garanticen un mayor acceso de la población a una dieta equilibrada, acompañada de educación nutricional. El mensaje surge en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra cada 16 de octubre.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 72% de la población panameña mayor de 18 años presenta sobrepeso, una cifra que genera preocupación debido a su relación con enfermedades crónicas como la diabetes y problemas cardiovasculares.

Adoniran Sánchez, coordinador regional de la FAO, explicó que la ingesta de productos procesados representa un riesgo para la salud pública. “Un producto procesado ya perdió todas las características de un alimento, por eso impacta la salud de la población, sobre todo de los niños con obesidad y sobrepeso. La obesidad está vinculada a diabetes y algunos temas cardiacos. La campaña siempre es la preferencia por los alimentos frescos, saludables y poco procesados. Panamá tiene una virtud grande, que tiene grandes políticas como el programa de alimentación escolar”, señaló.

El trasfondo del Día Mundial de la Alimentación

El Día Mundial de la Alimentación fue establecido en 1979 por la FAO para recordar la fundación de la organización en 1945 y sensibilizar sobre los problemas relacionados con la alimentación, la pobreza y la seguridad alimentaria. Cada año se dedica a un tema específico, que busca promover la reflexión y la acción frente a los desafíos que enfrenta la humanidad en este campo.

En América Latina, la fecha cobra especial relevancia por la doble carga que enfrentan muchos países: la desnutrición en poblaciones vulnerables y, al mismo tiempo, el aumento sostenido de casos de obesidad.

Alimentación e ingresos

La FAO también subraya que existe una estrecha relación entre alimentación saludable y nivel de ingresos. “Es necesario trabajar en los diferentes países, especialmente en Latinoamérica, en poder mejorar los ingresos para una alimentación más saludable”, destacaron desde la oficina regional.

El llamado busca colocar el tema en la agenda nacional y regional, recordando que una buena nutrición no solo depende de la disponibilidad de alimentos frescos y saludables, sino también de la capacidad económica de las familias para acceder a ellos.

Con información de María De Gracia