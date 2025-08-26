Detienen a 6 personas en Colón y Panamá Oeste por estafas en línea durante operación 'Poker'

Ciudad de Panamá, Panamá/Seis personas fueron aprehendidas durante la operación “Poker”, realizada en la provincia de Colón por la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, por su presunta vinculación con delitos contra el patrimonio económico en la modalidad de estafas.

Entre los detenidos figuran cinco panameños y un ciudadano de nacionalidad india. Las diligencias de búsqueda y aprehensión se llevaron a cabo en distintos sectores de Colón, y una de las detenciones se registró en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Según las investigaciones judiciales, los sospechosos estarían relacionados con estafas a través de compras en línea con pagos fraudulentos, consistentes en adquirir productos mediante cheques sin fondos y retirar la mercancía de manera ilícita.

Durante la operación, las autoridades recuperaron un vehículo reportado como apropiación indebida y hallaron indicios tecnológicos relevantes para el avance de las investigaciones.

Los aprehendidos y las evidencias fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, donde se espera que comparezcan ante un juez de garantías para definir medidas cautelares y la legalidad de la aprehensión, así como la imputación de los cargos.