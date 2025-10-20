Detienen a exfuncionarios de Correos y Telégrafos por presunto peculado agravado y falsificación de documentos

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía Anticorrupción, aprehendió a cuatro personas, incluyendo exfuncionarios de los Correos y Telégrafos Nacionales, como parte de una investigación por la presunta comisión de los delitos de peculado agravado y falsificación de documentos.

Las diligencias de allanamiento y las aprehensiones se ejecutaron este [día de la semana, si se conoce] en varios puntos de Panamá Este y en el distrito de San Miguelito, incluyendo sectores como Don Bosco.

Según las primeras investigaciones, los involucrados presuntamente alteraban transferencias monetarias telegráficas, causando una lesión patrimonial al Estado que asciende a una suma aproximada de cuarenta y seis mil dólares ($46,000) en perjuicio de la institución.

Durante los allanamientos, las autoridades lograron la ubicación y aprehensión de los implicados, así como de diversos indicios, incluyendo documentos, que serán incorporados al expediente de investigación.

Las cuatro personas aprehendidas, entre ellas los exfuncionarios, serán puestas a órdenes de un juez de garantías en las próximas horas. La Fiscalía Anticorrupción presentará las solicitudes correspondientes, que incluirán la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares pertinentes.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones para deslindar responsabilidades en este caso de corrupción.