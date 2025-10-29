Detienen en Barú a pareja por su presunta vinculación con estafas telefónicas

El operativo se desarrolló en una residencia ubicada en el corregimiento de El Palmar, donde ambos fueron notificados de una orden judicial y puestos a disposición de las autoridades competentes.

Barú, Chiriquí/Una pareja fue aprehendida en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, durante una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, por su presunta participación en delitos de estafa.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los señalados estarían involucrados en una red de estafas telefónicas. Según las denuncias, contactaban a las víctimas haciéndose pasar por representantes de empresas telefónicas, y las convencían de que habían ganado premios falsos, solicitando dinero para completar los supuestos trámites de entrega.

En la diligencia fueron decomisados equipos tecnológicos y otros indicios que serán analizados como parte del proceso judicial.