Día de los Difuntos: Cementerios de la capital se preparan para recibir a los visitantes

La Alcaldía de Panamá realiza trabajos de limpieza, pintura y mantenimiento en los ocho camposantos municipales por el Día de los Difuntos.

Ciudad de Panamá/En conmemoración del Día de los Difuntos, la Alcaldía de Panamá anunció que los ocho cementerios municipales del Distrito Capital están listos para recibir a los familiares que rendirán homenaje a sus seres queridos este 2 de noviembre.

Los cementerios de Concepción, El Chorrillo, Chilibre, Pacora, Juan Díaz, Pueblo Nuevo y Utivé abrirán la puerta al público este domingo desde las 5:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., con el objetivo de ofrecer una jornada más segura y ordenada para todos los visitantes.

Durante la semana, el personal de la Dirección de Servicios a la Comunidad se encargó de realizar intensas labores de limpieza, hidro lavado, pintura y embellecimiento de las áreas comunes, para así garantizar que el cementerio se encuentre en una mejor condición para recibir a la población.

Te puede interesar: Ampliarán espacios en los cementerios municipales y se construirá Centro de Cremación

En donde las autoridades municipales solicitaron la colaboración de los deudos para mantener el orden y la limpieza, evitando dejar residuos y objetos que acumula agua, ya que se les recomienda a las personas no utilizar flores plásticas ni recipientes que retengan líquido, porque se puede convertir en un criadero de mosquito Aedes aegypti, que es transmisor del dengue y otras enfermedades.

La Alcaldía reafirma su compromiso con el bienestar de la comunidad y la conservación de los espacios públicos, debido a que representa los importantes valores culturales que forman parte de la tradición del país.

Puedes leer: Muchas personas visitan las tumbas de sus seres queridos este jueves