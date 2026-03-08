Día de la Mujer: Ministra Palacios destaca liderazgo universitario femenino, pero llama a combatir violencia de género

La conmemoración del 8 de marzo proviene de una lucha histórica por la igualdad de género. En la actualidad, esta fecha se ha convertido en un día para reflexionar y hacer un llamado a un mundo más igualitario.

Ciudad de Panamá/La ministra de la Mujer, Niurka Palacios, destacó que la situación de la mujer en la actualidad sigue siendo un desafío y que aún queda mucho por hacer.

Persistimos en el tema de la violencia; nos queda por hacer mucho en el tema del empoderamiento económico para que las mujeres puedan generar esos ingresos". — Niurka Palacios - Ministra de la Mujer

Estas declaraciones se dieron en el marco de una feria realizada en el corregimiento de Don Bosco, organizada por el Ministerio de la Mujer y las autoridades locales, para conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. El evento contó con presentaciones culturales, feria de empleo, vacunación canina, feria de salud, emprendimientos y testimonios de liderazgo femenino.

Las mujeres son las que más se gradúan en las universidades. Eso quiere decir que nosotras estamos estudiando, nos estamos profesionalizando para incorporarnos a esa economía del país y hacerla crecer". — Niurka Palacios - Ministra de la Mujer

Durante la actividad, mujeres líderes de diversas comunidades animaron a seguir adelante con sus palabras. Katlee Dogirama, mujer emberá, destacó la importancia de visualizar todo lo que se está haciendo en la actualidad: "No solamente lo que trabajamos en casa en artesanías como tal, sino también en muchas otras cosas más".

Por su parte, Noris Valencia, emprendedora, envió un mensaje de empoderamiento: "Las mujeres al poder sí pueden en la comunidad, sí lo pueden lograr. Si ellas están interesadas en entrar en el emprendimiento, hay muchas oportunidades, hay muchas opciones".

La feria también contó con diversos emprendimientos, desde artesanías, tejidos y velas hasta puestos de venta de comida. Cada uno de ellos tenía como líder a una mujer. Vileka Grajales, emprendedora, expresó: "La mujer es valiosa, la mujer es importante, la mujer es la médula espinal del mundo entero".

Piere Janson, representante de Don Bosco, reiteró el compromiso de la comunidad: "Aquí le abrimos las puertas a todos en reconocimiento a ese valor tan importante que tiene la mujer en la sociedad, en la familia, en el hogar, en todos lados".

Con información de Hellen Concepción.