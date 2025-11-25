'Las queremos vivas': Ministra de la Mujer pide identificar señales de abuso y buscar apoyo estatal

Las autoridades recordaron que, hasta octubre de este año, se han registrado más de 13 mil denuncias por hechos de violencia , una cifra alarmante que mantiene en alerta a las entidades responsables de prevención y atención.

Ciudad de Panamá/En el marco de la Conmemoración del Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las autoridades reforzaron el llamado a las víctimas para que utilicen las líneas de comunicación y los servicios de atención disponibles.

Este recordatorio surge ante una situación preocupante: el 57% de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia no han recibido el apoyo estatal que necesitan, según cifras oficiales.

La ministra de la Mujer, Niurka Palacios, recordó que la violencia no solo afecta a la víctima, sino que impone una carga económica y emocional sobre su entorno.

Señaló que el ministerio ha presentado una estimación del impacto financiero que enfrentan las familias cuando atraviesan episodios de violencia doméstica o femicidio. “Es una estimación en gasto de cómo incurre y cómo repercute eso en la familia de la víctima, que es la que asume todos los gastos cuando entra en un proceso de violencia doméstica o femicidio", explicó.

Palacios reiteró la importancia de identificar señales tempranas de abuso y buscar ayuda antes de que las situaciones escalen. “Decirle que no está sola, decirle que nosotros podemos apoyarla en todo el trayecto… Las queremos vivas”, enfatizó, al recordar que existen intervenciones y mecanismos estatales que pueden acompañar a las mujeres a salir del ciclo de violencia.

El Ministerio de la Mujer mantiene servicios de orientación, acompañamiento legal y apoyo psicológico, tanto en sus instalaciones como a través de líneas habilitadas para denuncias y consultas. La titular de la cartera insistió en que lo esencial es que la víctima pueda reconocer qué está viviendo y se acerque a las instituciones: “Lo importante es que lo identifique y que concurra donde nosotros”, subrayó.

Hasta octubre de este año, se han registrado más de 13 mil denuncias por hechos de violencia, una cifra alarmante que mantiene en alerta a las entidades responsables de prevención y atención. Por ello insisten en que cualquier mujer que esté enfrentando abuso debe buscar orientación inmediata, denunciar y acceder a los servicios psicológicos y de apoyo que ofrece el Estado.

