Día Mundial del Agua: Panamá enfrenta desafíos crecientes en medio de una crisis global por el acceso al agua potable

Para Panamá, el reto es claro: asegurar agua potable para todos sus habitantes , proteger sus fuentes hídricas y equilibrar las demandas económicas y sociales en torno a este recurso vital.

Cada 22 de marzo, el mundo conmemora el Día Mundial del Agua, una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para reflexionar sobre la importancia del agua dulce y promover su gestión sostenible. En 2026, la efeméride llega en un contexto marcado por una creciente preocupación global: el acceso desigual al agua potable y el impacto del cambio climático sobre este recurso vital.

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Según datos de la ONU, alrededor de 2.2 mil millones de personas en el mundo carecen de acceso a agua potable segura, una cifra alarmante que evidencia las brechas existentes entre regiones y países. A esto se suma que más de 3.5 mil millones de personas no cuentan con servicios de saneamiento adecuados, lo que agrava problemas de salud pública, pobreza y desigualdad.

El agua, esencial para la vida, la alimentación, la higiene y el desarrollo económico, se ha convertido también en un recurso cada vez más presionado por factores como el crecimiento poblacional, la contaminación de fuentes hídricas y la variabilidad climática.

Panamá: entre la abundancia y la crisis

Aunque Panamá es reconocido como un país con abundantes recursos hídricos, la realidad en distintas regiones refleja una crisis estructural en el acceso al agua potable. En los últimos años, comunidades en múltiples sectores de Panamá Este y Panamá Oeste han protagonizado protestas recurrentes y casi a diario por la falta del suministro, denunciando cortes prolongados, baja presión, conexiones ilegales y deficiencias en la distribución.

En estas zonas, el crecimiento urbano acelerado no siempre ha sido acompañado de una infraestructura adecuada, lo que ha generado una presión constante sobre los sistemas de abastecimiento. Familias enteras deben recurrir a la compra de agua, almacenamiento improvisado o incluso a fuentes no seguras para cubrir sus necesidades básicas.

Azuero: contaminación que agrava la crisis

Uno de los casos más críticos en el país se registra en la región de Azuero, donde la contaminación del río La Villa ha encendido las alarmas sanitarias y ambientales. A principio de junio de 2025, MiAmbiente anunció que se habían identificado al menos 23 puntos críticos de contaminación en la cuenca del río La Villa. Se inspeccionaron más de 39 kilómetros del río, detectando graves focos de contaminación, incluyendo residuos agrícolas, plaguicidas, excremento de animales y domésticos. Se presentaron denuncias penales por delito ambiental y se ordenó el cierre temporal de fincas contaminantes. Pero el problema no inició en 2025, sino muchos años antes y no fue atacado por las autoridades, pese a que hubo múltiples avisos de que tanto el río La Villa como el Estibaná estaban siendo contaminados.

La crisis en Azuero no solo refleja un problema ambiental, sino también la fragilidad del sistema ante eventos de contaminación, lo que pone en riesgo la seguridad hídrica de toda la región.

El Canal de Panamá y la competencia por el agua

Otro elemento clave en el debate nacional es el papel del Canal de Panamá, considerado el principal motor económico del país. Esta infraestructura depende directamente del agua dulce para su funcionamiento, ya que utiliza millones de litros diarios para el tránsito de buques a través de sus esclusas.

En períodos de sequía, como los registrados recientemente por el fenómeno de El Niño, el país ha tenido que enfrentar un delicado equilibrio entre el consumo humano y la operación del Canal. Las restricciones en el número de tránsitos de embarcaciones han evidenciado cómo la disponibilidad de agua impacta no solo a la población, sino también a la economía nacional.

Este escenario plantea un reto estratégico: garantizar el suministro de agua potable para la población sin comprometer la sostenibilidad del Canal, en un contexto donde ambos dependen de las mismas fuentes hídricas.

Un desafío de gestión y planificación

Expertos coinciden en que el problema del agua en Panamá no radica únicamente en la disponibilidad del recurso, sino en su gestión, distribución y protección. La falta de inversión en infraestructura, las pérdidas en redes de distribución, la deforestación de cuencas y la contaminación de ríos son factores que agravan la situación.

Además, el cambio climático ha intensificado los periodos de sequía y alterado los patrones de lluvia, lo que complica aún más la planificación a largo plazo. En este sentido, el país enfrenta el desafío de modernizar sus sistemas de abastecimiento, fortalecer la gobernanza del agua y promover una cultura de uso responsable entre la población.

Un llamado a la acción

En el marco del Día Mundial del Agua, organismos internacionales y autoridades reiteran la urgencia de tomar medidas concretas para garantizar el acceso universal a este recurso.

El agua no solo es un derecho humano fundamental, sino también un pilar para el desarrollo sostenible. Sin embargo, la realidad global y nacional demuestra que su acceso sigue siendo desigual y vulnerable.