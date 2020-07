¿Qué no dijo Cortizo en su discurso, según Roux?

Relacionados Las reacciones por el discurso del presidente Cortizo en la Asamblea

Rómulo Roux, presidente del partido Cambio Democrático (CD) y excandidato presidencial dijo que era una buena oportunidad para marcar un antes y un después, de un año “bastante accidentado" del Gobierno y los próximos cuatro años.

“Siento que el presidente perdió esa oportunidad”, alegó.

Según Roux, indicó en cuanto a los desembolsos, que son préstamos en una situación crítica, que se debió conversar antes para que las microempresas se prepararan ya que los trámites toman tiempo.

“Deben agilizarse y debe haber un programa especial para que esos préstamos que se van a dar sean lo más rápido posible y no caiga en la burocracia”, resaltó.

Agrega que se mencionaron otras iniciativas positivas como obras de infraestructura y el programa Recuperando Mi Barrio, sin embargo, no son un plan de recuperación económica para salvar al país, solo medidas puntuales. “Lo que se necesita es un rumbo, una hoja de ruta integral que nos permita saber cómo vamos a ir moviendo al país”.

Roux indicó que se dejó por fuera el tema de salud, y la gente ahora tiene más temor por la cantidad de casos, por lo que a su juicio era importante saber cómo se incrementará la trazabilidad, recursos, pruebas y la capacidad hospitalaria.

Sobre el proyecto de recorte por seis meses a los que tienen puestos de alta jerarquía, indicó que es un buen gesto, pero si se cuantifica es muy poco dinero.

“El Gobierno tiene la obligación de revisar todo el presupuesto de 24 mil millones de dólares que tenemos para este año”, sostuvo.

Para Roux, se requieren de otros recortes más importantes.

El presidente de Cambio Democrático también indicó que Cortizo no habló del Bono Solidario, que no es suficiente y no le dijo al país las estrategias para aumentarlo, cuando se tiene a un “pueblo encerrado y pasando hambre”.

“Yo vi ayer un discurso que estaba desconectado de los sentimientos de los panameños”, acotó.

Le preocupa que a la Caja del Seguro Social (CSS) se le dedicó muy poco tiempo en el discurso, cuando es un tema que requiere de medidas concretas.