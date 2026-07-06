'Qué miserable': Diosdado Cabello se indigna por rastreo de donaciones enviadas por la Alcaldía de Panamá a Venezuela

En su más reciente actualización, el alcalde indicó que el sistema de rastreo ubicaba la carga en la ciudad de Maturín, estado Monagas, a más de 500 kilómetros de La Guaira, considerada una de las zonas más afectadas por los movimientos telúricos.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó este lunes las publicaciones realizadas por el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, sobre el seguimiento a las cargas de ayuda humanitaria enviadas desde Panamá tras los sismos que afectaron a Venezuela, y calificó como "miserable" la decisión de colocar un dispositivo GPS para rastrear las donaciones.

Durante una declaración pública en la Universidad Simón Bolívar, Cabello acusó a políticos de utilizar la tragedia para promover campañas contra Venezuela y aseguró que buscan sembrar dudas sobre el manejo de la ayuda destinada a los damnificados.

"Uno tiene que denunciar ante el mundo esa campaña desmedida, criminal y miserable de algunos personajillos del mundo de la política que no toman en consideración el desastre, el dolor del pueblo de Venezuela y la tristeza de quienes perdieron familiares", expresó.

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El ministro sostuvo que esas acciones intentan generar desconfianza sobre el país y afirmó que se busca "incriminar al pueblo de Venezuela de delitos que jamás ha cometido".

Cabello se refirió directamente al alcalde capitalino Mizrachi al cuestionar la decisión de colocar un dispositivo de rastreo a la ayuda humanitaria.

Nosotros rechazamos las vulgares, miserables declaraciones del alcalde de Panamá que le puso un GPS a la ayuda humanitaria. Qué miserable, ¿no? Es miserable para chequear dónde está. Bueno, todo ladrón sueña que lo están robando", manifestó.

Las declaraciones del ministro venezolano se producen luego de que Mizrachi informara, a través de sus redes sociales, que había colocado AirTags a las cargas de ayuda humanitaria enviadas desde Panamá con el objetivo de dar seguimiento al recorrido de la donación y transparentar que llegara a las comunidades afectadas por los sismos.

En su más reciente actualización, el alcalde indicó que el sistema de rastreo ubicaba una de las cargas en la ciudad de Maturín, estado Monagas, a más de 500 kilómetros de La Guaira, considerada la zona más devastada por los movimientos telúricos.

Uno de los dispositivos identificado como "ayuda humanitaria 4 Panamá" registró que la última ubicación fue en avenida Orinoco, Maturín, Venezuela.

Según Mizrachi, el objetivo era dar seguridad a todos los ciudadanos panameños, venezolanos y colombianos de que la ayuda que enviaron, producto "del trabajo tan arduo que se hizo", llegaría realmente a quienes más lo necesitan.

En una historia de Instagram, el alcalde capitalino rechazó las declaraciones de Cabello, quien en videos anteriores habría asegurado que la ayuda enviada por Panamá era "merma".

En ese sentido, Mizrachi criticó a Cabello afirmando que “cae bien mal que critiques la ayuda. No estamos pidiendo gracias, solo no critiques. Mucho se está haciendo y sé que la gente está agradecida, aunque tú no lo estés”.

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