Diputado Gaitán: 'Las subcomisiones han dejado de ser un mecanismo para congelar proyectos'

Durante la presentación del informe de gestión correspondiente al periodo julio–octubre de 2025 , Gaitán destacó que el trabajo de la comisión se ha caracterizado por el rigor técnico, la transparencia y la productividad constante .

Ciudad de Panamá, Panamá/El diputado y presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, Eduardo Gaitán afirmó que, bajo su gestión, las subcomisiones dejaron de ser un mecanismo para congelar proyectos, y pasaron a convertirse en espacios de análisis técnico y fortalecimiento legislativo.

Las comisiones, las subcomisiones de trabajo en esta gestión han dejado de ser un mecanismo para congelar proyectos y esto es algo que rescato como muy importante", dijo.

Durante la presentación del informe de gestión correspondiente al periodo julio–octubre de 2025, Gaitán destacó que el trabajo de la comisión se ha caracterizado por el rigor técnico, la transparencia y la productividad constante.

Puede leer: Aumentan las estafas digitales en Panamá: alertan sobre nuevos métodos de engaño en redes y WhatsApp

El hecho tributario ha permitido que el análisis legislativo tenga muchísimo más rigor y, por supuesto, un criterio técnico muchísimo más fundamentado de lo que teníamos antes”, expresó el diputado, quien manifestó que la comisión ha sesionado todas las semanas sin interrupciones desde el inicio de su periodo.

En este lapso, dijo la comisión, tramitó 23 anteproyectos de ley, de los cuales 21 fueron prohijados, 10 aprobados, nueve enviados a subcomisión, tres retirados, uno rechazado y uno suspendido.

"Las subcomisiones las hemos utilizado como un mecanismo de fortalecimiento para cada uno de los anteproyectos de ley que llegan a esta comisión, para que al final incluyan a cada uno de los actores y los proyectos salgan de esta comisión más fortalecidos", enfatizó el diputado.

Subcomisiones para el análisis fiscal y la estrategia marítima

Entre los avances destacados, el diputado mencionó la creación de la Subcomisión para el análisis del grado de inversión de Panamá, encargada de examinar la situación fiscal y financiera del país y su impacto en la calificación crediticia internacional.

“Actualmente, el país enfrenta pagos de intereses superiores a los 3,000 millones de dólares anuales. Este dinero no puede destinarse a agua, seguridad o educación, porque se desvía al pago de intereses. Por eso esta subcomisión cobra tanta importancia”, explicó.

Asimismo, se conformó la Subcomisión para el estudio de la Estrategia Marítima Nacional, orientada a fortalecer el desarrollo del sector marítimo y logístico.

“No se limitará solo a analizar, sino que trabajará en la preparación de proyectos de ley que impulsen un sector marítimo mucho más desarrollado y competitivo”, añadió.

Control político y fiscalización

Como parte de su función fiscalizadora, la comisión citó a las autoridades de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Economía y Finanzas para responder sobre las concesiones viales de los corredores Norte y Sur, extendidas por 30 años más.

También están pendientes las comparecencias del director general de Ingresos, para analizar el impacto del nuevo límite de facturación del facturador gratuito, y del administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, por los contratos de Panama Railway Company y Panama Ports Company.

Proyectos destacados

Entre las iniciativas discutidas, Gaitán resaltó el Proyecto de Ley N.º 49, presentado por la diputada Alexandra Brenes, que busca establecer requisitos específicos para quienes dirijan la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Además, el Proyecto de Ley N.º 113, del diputado Augusto Palacios, que prohíbe al Estado contratar con empresas condenadas por actos de corrupción, fue debatido en subcomisión junto a expertos en transparencia.