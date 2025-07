Diputados Paulette Thomas y Manuel Cheng se pronuncian sobre el proceso de revocatoria de mandato que enfrentan

Ciudad de Panamá, Panamá/Dos diputados de libre postulación enfrentan procesos de revocatoria de mandato. Se trata de Paulette Thomas y Manuel Cheng fueron notificados por el Tribunal Electoral (TE) tras solicitudes que cuestionan sus decisiones legislativas, particularmente sus votos a favor de diversas reformas.

Paulette Thomas recibió el jueves pasado la notificación del TE sobre el inicio del proceso en su contra, convirtiéndose en una de las primeras diputadas en enfrentar este mecanismo durante la presente legislatura. La solicitud en su contra, según el TE, fue presentada por un excompañero de lista de la coalición Vamos, Rubén Darío de la Rosa, quien también aspiraba al mismo cargo y circuito que Thomas.

“Para mí fue una sorpresa el recibir esta notificación. Definitivamente creo que, ahorita que inicia el proceso de reformas electorales, este es un tema en particular en el que hay que meterle cariño”, expresó Thomas.

Según la diputada, existen tres causales legales por las cuales un diputado puede perder su curul: mudarse del circuito por el cual fue electo, ser hallado culpable por un delito doloso con sentencia ejecutoriada, o que una persona del circuito considere que no está siendo representada adecuadamente.

El proceso contra Thomas se fundamenta en la tercera causal, en especial por dos razones: haber firmado los compromisos de la coalición Vamos —que incluyen no usar vehículos de la Asamblea, no recibir teléfono celular, no tener chofer, entre otros— y, principalmente, haber votado a favor de la controvertida reforma de la Caja de Seguro Social (CSS).

"Lo que eso derivó, tal vez en todo lo que sucedió en Bocas del Toro, la pérdida de miles de puestos de trabajo, creo que realmente es un absurdo", comentó Thomas.

Thomas defiende su gestión presentando una memoria de trabajo que incluye más de 70 proyectos de ley como proponente y coproponente durante su primer año en la Asamblea Nacional. Entre sus principales logros destaca la ley referente al aumento de las penas por crímenes contra menores de 17 años, especialmente violaciones.

La diputada también tiene pendientes varios proyectos relevantes: una ley que propone hacer público el estado de ofensores sexuales como herramienta de protección para menores.

Decisión fundamentada en consultas

Thomas defendió su voto a favor de la reforma de la CSS, explicando que fue resultado de un proceso de consulta exhaustivo. "Desde el día 6 de noviembre hasta el último día tuvimos actuarios, abogados, pacientes de enfermedades, entre otros. En fin, todas las personas que se veían afectadas por esta ley fueron recibidas en mi despacho. Eso es lo que me llevó a tomar una decisión muy bien pensada en beneficio de la ciudadanía”, detalló.

La diputada argumentó que la situación de la CSS requería acción urgente: "Lo que aquí no era una opción era no hacer nada, no podíamos seguir como íbamos, es una realidad, una debacle total por parte de la Caja del Seguro Social".

Manuel Cheng: Cuestionado por su voto a la Ley 462

El diputado Manuel Cheng, quien representa al distrito de Arraiján por la libre postulación, también confirmó que enfrenta un proceso de revocatoria interpuesto por el ciudadano Abdiel González.

La solicitud de revocatoria, de la cual Cheng fue notificado el viernes pasado, cuestiona principalmente su voto a favor de la Ley 462. El diputado defendió su decisión argumentando que existe "bastante jurisprudencia" sobre la libertad que tiene cada diputado para votar según su conciencia y valores.

"No puede ser sancionado por ejercer ese derecho a voto en una ley como fue la 462", expresó Cheng. Pese a que ambos diputados cuestionaron la decisión del TE de admitir estas solicitudes, el diputado del circuito 13-1 manifestó su respeto por los mecanismos democráticos.

"Concuerdo con la diputada Thomas acerca de eso (sobre la inconstitucionalidad del proceso), pero respeto los mecanismos democráticos y defiendo la democracia. Hay cosas que a veces son incómodas en democracia, pero esto es algo que debemos asumir", declaró Cheng, quien anunció que presentará un recurso de apelación.

Cheng aclaró su salida de la bancada Vamos para sumarse a la denominada "bancada mixta". El diputado, quien proviene de libre postulación, explicó que nunca perteneció a ningún partido político y que su cambio fue por "cuestiones de criterio e interpretaciones personales". "Somos varias voces. No tenemos una línea definida de 'ven acá, tú tienes que votar por esto y porque esto es así'. No hay imposiciones y me siento un poco más cómodo, voy a decirlo así. Tengo el derecho de expresarme y decir bancada, no estoy de acuerdo", expresó.

Apertura al diálogo

Tras el regreso de la mayoría de docentes a las aulas después de meses de protesta, Cheng se mostró dispuesto a participar en una posible revisión de la Ley 462. El diputado destacó su apertura al diálogo, siempre que esté fundamentado en argumentos sólidos.

“Estoy abierto al diálogo. Estoy abierto a los cuestionamientos y punto de vista. Aquí estoy para que el día que suceda eso, ustedes me digan claramente, durante un debate, ‘miren, diputados, nosotros no estamos de acuerdo con este artículo (…) por esto y que hay una base sólida que usted me explique, luego de haber leído la ley, de haberla analizado, de que por qué no está de acuerdo con eso”, dijo Cheng.

El diputado defendió su voto inicial argumentando que "había que hacer algo con la Ley" para mejorar el grado de inversión de Panamá y atraer inversión privada que ayude a superar la actual contracción económica.