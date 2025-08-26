Diputados panameños se suman a la Alianza Interparlamentaria sobre China

La IPAC fue fundada en 2020, en el aniversario de las protestas y la masacre de Tiananmen de 1989

ciudad de panamá/Los miembros de la Asamblea Nacional de Panamá se sumaron a la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC), integrada por más de 280 legisladores de más de 25 países, en donde se abordan preocupaciones relacionadas con el Partido Comunista Chino y la defensa de los valores democráticos y de libertad.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, advirtió que actualmente el mundo enfrenta numerosas amenazas y ciberataques vinculados a dicho partido. Subrayó que las acciones no se dirigen contra la población china, sino contra el régimen.

El diputado Manuel Cohen señaló que el principal objetivo del grupo es proteger la democracia y los derechos humanos. Recordó que Panamá es un país democrático y que “defenderá esta democracia ante cualquier amenaza”. Además, adelantó que en noviembre se celebrará una reunión mundial en la que se discutirán estos temas de preocupación.

Por su parte, el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, afirmó que la integración de Panamá fortalece este espacio de diálogo, reflexión y acción en un momento en que la comunidad internacional enfrenta grandes desafíos. Indicó que los temas más relevantes a tratar incluyen aspectos sociales, ambientales, políticos y de seguridad.

“En un mundo donde actores como el Partido Comunista Chino ejercen influencia en el concierto de las naciones, IPAC se convierte en un baluarte de equilibrio, sostenibilidad, libertad, Estado de derecho y dignidad para todas las naciones, con el compromiso de construir realidades distintas y mantener relaciones responsables”, agregó Cohen.

La IPAC fue fundada en 2020, en el aniversario de las protestas y la masacre de Tiananmen de 1989. Se trata de una coalición internacional, multipartidista y de legisladores que busca coordinar respuestas de países democráticos ante la República Popular China en materia de comercio, seguridad y derechos humanos.

Información de Nicanor Álvarado