Diputados reaccionan a declaraciones del contralor Anel Flores sobre nuevas auditorías

Las recientes declaraciones del contralor general de la República, Anel Flores, sobre el inicio de auditorías a las empresas Naturgy y Cable & Wireless, así como sus cuestionamientos al sistema de justicia y al Ministerio Público, han provocado la opinión de los diputados en la Asamblea Nacional.

Frente a las críticas por las sustituciones de medidas cautelares y arrestos domiciliarios a imputados en casos de corrupción, el diputado Ernesto Cedeño coincidió en que la responsabilidad recae directamente en el Órgano Judicial y no en la fiscalía. Cedeño señaló la necesidad de depurar el sistema para que la asignación de jueces se dé estrictamente por méritos.

"Claro que cae mal que personas que se han llevado dinero del Estado y han despilfarrado estén muertos de la risa, unos con casa por cárcel y otros con sustitución de medidas", enfatizó Cedeño, quien además sostuvo contar con informes oficiales que evidencian retrasos en investigaciones debido a faltas de colaboración o inconsistencias en auditorías elaboradas por la propia Contraloría.

Por su parte, la diputada Janine Prado destacó la importancia de que cada institución cumpla su función constitucional. Señaló que la Contraloría debe levantar auditorías sólidas y el Ministerio Público dar seguimiento al debido proceso, al tiempo que instó a fortalecer la legislación anticorrupción en la Asamblea Nacional, citando la reintroducción de una iniciativa encaminada a la recuperación de activos del Estado.

Respuesta de la Procuraduría por caso Panamá Ports

La Procuraduría General de la Nación también reaccionó mediante un comunicado a las aseveraciones del Contralor, quien había señalado la falta de avance en la investigación sobre la concesionaria Panamá Ports Company tras la entrega de un informe hace un año.

El Ministerio Público precisó que el expediente consta de más de 360 tomos y que se encuentran ejecutando diversos actos de investigación, asistencias internacionales y peritajes técnicos. La institución aclaró que solicitó formalmente una ampliación a la auditoría inicial de la Contraloría, la cual aún está pendiente de ser recibida y resulta indispensable para complementar la investigación.

Información de Meredith Serracín