Diputados envían cuestionario al Idaan y espera comparecencia al Pleno del director Villareal

Las interrogantes abarcan crisis puntuales, deficiencias en el servicio, planes a largo plazo y soluciones estructurales en materia de agua potable y alcantarillado.

Ciudad de Panamá, Panamá/La bancada Vamos, que impulsó la citación del director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, informó que ya fue remitido el cuestionario oficial a la entidad y se está a la espera de la confirmación de la fecha de comparecencia.

Así lo indicó este miércoles 21 de enero el diputado Roberto Zúñiga, presidente de dicha bancada, quien explicó que el documento fue enviado al director Villarreal, y contiene unas 50 preguntas relacionadas con la crisis del suministro de agua en distintas regiones del país.

"Estamos a la espera de que él confirme cuándo va a asistir. Es importante no solamente reconocer la gran problemática que tenemos con respecto al agua en algunas áreas específicas como la región de Azuero, sino los diversos reportes que por lo menos yo como diputado del circuito 8-4 recibo diariamente de la deficiencia en el suministro”, señaló el diputado.

Zúñiga detalló que el cuestionario inicialmente contemplaba alrededor de 20 preguntas, pero fue ampliado tras recibir aportes de todas las bancadas, lo que permitió que el documento fuera aprobado de manera unánime. Las interrogantes abarcan crisis puntuales, deficiencias en el servicio, planes a largo plazo y soluciones estructurales en materia de agua potable y alcantarillado.

En paralelo, Zúñiga informó que este miércoles la Comisión de Gobierno aprobó un informe de objeción al veto del Ejecutivo a un proyecto de ley relacionado con el derecho al acceso al agua potable.

Según explicó, el Ejecutivo argumentó que la iniciativa invadía competencias de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), una interpretación que indicó no se sustenta en el contenido del proyecto, dado que el articulado no interfiere con las funciones del ente canalero.

Superado ese trámite en la Comisión de Gobierno, se espera que la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo adopte una decisión similar sobre otro informe de objeción relacionado con la misma iniciativa legislativa.

Con información de Elizabeth González