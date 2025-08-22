Docentes se reúnen con presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional

Ciudad de Panamá/Un grupo de docentes de diferentes partes del país se reunió este viernes 22 de agosto con el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, donde expusieron las necesidades existentes en algunos centros educativos y la retención de salarios por parte del Ministerio de Educación (Meduca) a aquellos educadores que participaron en la reciente huelga.

Cabe recordar que, ayer el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) publicó su decisión de no admitir la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el abogado Saúl Joel Tenorio Jiménez, en representación de la Asociación de Maestros Gremialistas de la República de Panamá (Asomogrerp), contra la orden de retención de salarios aplicada a los docentes a nivel nacional el pasado 12 de mayo por parte del Meduca.

El fallo se fundamenta en los artículos 2615, 2616, 2617, 2618 y 2619 del Código Judicial. Para verlo completo, puede ingresar AQUÍ.

En ese sentido, Rolando Ávila, docente de Colón, indicó que “han votado, han separado de sus puestos a más de 293 docentes que están separados”, señalando que estos docentes se están quedando sin casa, carros y tarjetas de crédito.

Por su parte, Evangelisto Montezuma, docente de la comarca Ngäbe-Buglé, señaló que todavía se mantienen problemas en las aulas rancho. “Esperamos de parte de la ministra que haga la visita a la escuela de la comarca, que visite la escuela de la comarca y que mantenga la comunicación con los directores de la comarca también”.

El presidente de la Comisión de Educación, Jorge Bloise, se comprometió con los docentes a dar seguimiento para verificar qué ha sucedido con aquel acuerdo de principios que se firmó con el Ministerio de Educación para poner fin a la huelga.

Algunos docentes señalan que hay puntos que no se han cumplido y que necesitan que se les dé seguimiento junto al Legislativo.

Con información de María De Gracia