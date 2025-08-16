Dorindo Cárdenas será sometido a cirugía en Herrera; agradece solidaridad del pueblo panameño

Con más de cinco décadas de trayectoria , Cárdenas se convirtió en un referente indiscutible de la música típica panameña gracias a su estilo inconfundible y su maestría con el acordeón. Sus interpretaciones, entre ellas “XV Festival en Guararé”.

El reconocido acordeonista panameño Dorindo Cárdenas, conocido como “El Poste del Macano Negro”, será sometido a una cirugía en una clínica de Chitré, provincia de Herrera. Para el procedimiento, se solicitó la donación de dos pintas de sangre de tipo O+ o B+.

La respuesta no se hizo esperar. La hija del músico informó en redes sociales que las donaciones se lograron rápidamente, agradeciendo al pueblo panameño por las muestras de cariño y solidaridad hacia el artista.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Cárdenas se convirtió en un referente indiscutible de la música típica panameña gracias a su estilo inconfundible y su maestría con el acordeón. Sus interpretaciones, entre ellas “XV Festival en Guararé”, trascendieron fronteras y conquistaron públicos en toda Latinoamérica, consolidándolo como un verdadero embajador del folclore panameño en el mundo.

Su historia musical comenzó en 1957, cuando con apenas 21 años fundó su primer conjunto, “Águilas Istmeñas”, debutando oficialmente el 25 de julio en Los Anastacios, Chiriquí, durante las fiestas de Santiago Apóstol. Aquella presentación fue un éxito rotundo y marcó el inicio de una carrera que lo llevaría a competir con grandes exponentes del género como Gelo Córdoba y Claudio Castillo.

El estilo fresco de Cárdenas y su habilidad para interpretar ritmos autóctonos le permitieron destacar rápidamente, ganándose el cariño del público en todo el país. Cuentan los historiadores que, en un baile celebrado en La Villa de Los Santos, un asistente, emocionado por su actuación, exclamó: “Ese es el Orgullo Santeño, Dorindo Cárdenas”. El nombre quedó grabado en la memoria popular y poco después el artista decidió rebautizar su conjunto como “Orgullo Santeño”, denominación que lo acompañaría durante toda su carrera musical.