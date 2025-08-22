Drones se suman a la lucha contra la delincuencia en Panamá y Colón

El Ministerio de Seguridad continuará evaluando los resultados del plan piloto antes de considerar una posible implementación oficial a nivel nacional.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Seguridad de Panamá evalúa un nuevo plan piloto que incorpora el uso de drones como herramienta tecnológica para reforzar la vigilancia y el combate contra la delincuencia, especialmente en las provincias de Panamá y Colón, que registran los índices delictivos más altos del país.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, informó que este proyecto se encuentra en fase de prueba y se desarrolla en colaboración con una compañía internacional, que ha proporcionado drones como parte de una demostración tecnológica.

“Los drones son un demo que nos está proporcionando una compañía internacional, precisamente para utilizarlos en conjunto con el sistema de cámaras que tenemos a nivel de la ciudad de Panamá y de Colón. Los drones son un apoyo para los lugares donde las cámaras no están cubriendo y se están utilizando de manera preventiva”, explicó Ábrego.

Estos dispositivos ofrecen una vista aérea estratégica, permitiendo cobertura en zonas amplias o de difícil acceso para los agentes policiales. Su capacidad para detectar comportamientos sospechosos en tiempo real los convierte en una herramienta eficaz tanto para la prevención como para la persecución de delitos.

Especialistas en seguridad destacan que, al complementar las cámaras fijas existentes, los drones permiten eliminar puntos ciegos y responder con mayor rapidez ante situaciones de emergencia. Además, su sola presencia puede funcionar como elemento disuasorio en barrios con altos índices de criminalidad.

“Puede que estén persiguiendo a un delincuente que se da a la fuga por sectores de difícil acceso. Desplegando rápidamente estos dispositivos, se puede ubicar su paradero y así movilizar los recursos estratégicos necesarios para evitar que escape”, señalaron expertos.

Además de mejorar la cobertura en patrullajes aéreos, los drones podrían ser clave para garantizar la seguridad en eventos masivos o en instalaciones de importancia estratégica, donde se requiere un monitoreo constante y de alta precisión.

En otros países, el uso de drones por parte de la policía ha demostrado mejorar la eficiencia operativa, al permitir una evaluación detallada y en tiempo real de situaciones críticas, lo que reduce los tiempos de respuesta y fortalece la seguridad pública.

