Concejales de San Miguelito exigen mayor presupuesto para resolver crisis de agua e inseguridad

La reunión entre concejales y diputados aún continuaba a horas del mediodía, mientras las autoridades locales insisten en que se les escuche desde la realidad de las calles, no desde los escritorios del poder central.

San Miguelito/La crisis de agua, los altos índices de inseguridad y la falta de infraestructura son solo algunas de las urgencias que concejales del distrito de San Miguelito expusieron este jueves durante una reunión con al menos cinco diputados de la circunscripción, en busca de que sus reclamos sean tomados en cuenta durante la discusión del presupuesto general del Estado.

El encuentro, promovido por el Consejo Municipal, tuvo como objetivo exponer directamente a los legisladores las principales carencias que aquejan al distrito, con la esperanza de lograr una mayor asignación presupuestaria.

Te puede interesar: Ministerio de Obras Públicas recibe propuestas para rehabilitar la Panamericana vía Campana y Santiago

“Tenemos un presupuesto nacional de casi 35 mil millones de dólares, pero San Miguelito solo recibe el 0.4%, es decir, unos 46 millones. Para resolver los problemas de agua apenas hay asignados 700 mil dólares, y eso solo para un proyecto puntual”, advirtió el diputado Luis Duque, quien participó de la jornada.

Según Duque, esta desproporción presupuestaria refleja una desconexión entre quienes elaboran el presupuesto y las realidades de las comunidades.

“Aquí mismo, en el Consejo Municipal, no hay agua ni para ir al baño. Lo dijo la alcaldesa Irma Hernández. ¿Cómo es posible que en un lugar donde se discuten políticas públicas básicas no haya acceso al agua?”, cuestionó.

El diputado también lamentó que el año pasado no se realizaran las vistas presupuestarias, un espacio crucial para debatir y ajustar las partidas asignadas a cada región. Este año, aseguró, espera que el proceso sí se lleve a cabo y permita visibilizar y modificar las asignaciones presupuestarias para atender las necesidades reales de San Miguelito.

La reunión entre concejales y diputados aún continúa, mientras las autoridades locales insisten en que se les escuche desde la realidad de las calles, no desde los escritorios del poder central.

Información de Elizabeth González