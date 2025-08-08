Ministerio de Obras Públicas recibe propuestas para rehabilitar la Panamericana vía Campana y Santiago

El proyecto, valorado en más de $359 millones, será por 20 años.

Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) llevó a cabo este jueves el acto público de recepción de propuestas para el proyecto de Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste (CPO), una obra emblemática que será ejecutada bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP).

La iniciativa contempla la intervención de 192 kilómetros de carretera, desde Loma Campana, en Capira, hasta el Hotel La Hacienda, en Santiago, provincia de Veraguas. El contrato, estimado en $359.4 millones, busca mejorar la conectividad, elevar la seguridad vial y dinamizar la economía de la región central del país.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, resaltó que este proyecto representa “un paso trascendental en la consolidación de una obra de impacto nacional”, al tiempo que subrayó sus beneficios sociales y económicos.

“Durante su ejecución, la obra generará más de 2,000 empleos directos y 10,000 indirectos, beneficiando a más de 282,000 personas de forma directa”, señaló.

Además de la rehabilitación de la vía, el proyecto incluye la construcción de retornos en siete comunidades, nuevas paradas de autobuses, aceras, estaciones de pesaje, cámaras de videovigilancia, señalización horizontal y vertical, y otras mejoras en materia de infraestructura y seguridad vial. El contrato tendrá una duración de 20 años, divididos en cuatro fases.

Estas fases del contrato son las siguientes:

Preconstrucción (12 meses): estudios técnicos, permisos y planificación. Construcción (36 meses): ejecución escalonada para minimizar afectaciones. Operación y mantenimiento (15 años): conservación continua de la vía. Reversión al Estado: una vez finalizado el contrato, la infraestructura será devuelta al Estado panameño.

Con información de María De Gracia