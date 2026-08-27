Eclipse lunar: El mal tiempo le roba a Panamá la oportunidad de disfrutar el evento astronómico más esperado del mes

El fenómeno se comenzaría a observar desde las 9:34 p.m., cuando se inicie la fase parcial del eclipse y la sombra de la Tierra comience a cubrir progresivamente el disco lunar.

Coclé/El cielo nublado y las condiciones meteorológicas registradas este jueves en distintos puntos del país frustraron los planes de quienes esperaban observar el eclipse lunar en Panamá.

El fenómeno astronómico estaba previsto para iniciar su fase parcial a las 9:34 p.m., cuando la sombra de la Tierra comenzaría a cubrir progresivamente el disco de la Luna. Posteriormente, alrededor de las 11:13 p.m., se esperaba que el satélite adquiriera su característica tonalidad rojiza.

Sin embargo, las condiciones del tiempo se convirtieron en el principal obstáculo para quienes esperaban disfrutar del espectáculo celeste.

En Penonomé, el Observatorio de la Universidad Tecnológica de Panamá, ubicado en Llano Marín, tenía previsto recibir a familias, niños y aficionados de la astronomía para realizar una jornada de observación junto al Astro Club Estela Nova. La actividad tuvo que ser cancelada ante la falta de condiciones adecuadas para apreciar el fenómeno.

Rodney Delgado, director de Ciencias Espaciales de la UTP, había explicado que el eclipse no sería total desde Panamá, pero que aproximadamente el 93% del disco lunar podría llegar a cubrirse.

La expectativa de los aficionados era especialmente alta durante la fase en la que la Luna adquiriría una tonalidad rojiza, uno de los momentos más llamativos de este tipo de eventos astronómicos.

No obstante, la presencia de nubosidad impidió contar con un cielo despejado para la observación, afectando también los planes de quienes pretendían seguir el fenómeno desde diferentes puntos del territorio nacional.

Ante esta situación, el Observatorio Astronómico de Panamá de la UTP mantiene sus canales digitales como una alternativa para quienes deseen conocer detalles y dar seguimiento al evento. La información puede consultarse a través de la cuenta de Instagram @oaputp.

Con información de Nathaly Reyes