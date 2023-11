Economistas calculan pérdidas millonarias y menor crecimiento al cierre de año

Ciudad de Panamá, Panamá/Pese al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declara incostitucional la Ley 406 de contrato entre el Estado y Minera Panamá, todavía en algunas vías de la provincia de Chiriquí y Veraguas, continúan los bloqueos.

El economista Pedro Morán, indica que se calcula una pérdida de aproximadamente 2 a 2.5% del Producto Interno Bruto de producción; esto representa entre 1,500 a 1,700 millones de dólares perdidos en costo directo, lo que se traduce en menor crecimiento al cierre de año.

El también economista, Raúl Moreira, por su parte sostuvo que, el hecho que se hayan reabierto algunas vías no significa que lo que se perdió se recuperará.

Relacionado Analizan el fallo de la CSJ sobre el contrato minero y el accionar del gobierno

Por otro lado, añadió que pretender decir ahora que hasta que no salga en la Gaceta Oficial el fallo no abrirán las calles “ya es una muestra de total intolerancia y poco me importa” con el país.

Relacionado JP Morgan reacciona tras conocerse fallo de la Corte contra el contrato minero

El tener 30 días cerrado una empresa lleva a los empresarios a situaciones como las de junio o julio del año pasado donde se perdió 10% del parque empresarial, manifestó por su parte, Franklin Martínez, presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas Empresas.

No obstante, señala, que sería irresponsable decir un número de cuántas empresas se han visto en la necesidad de cerrar por quiebra, pero, sí tienen conocimiento de que aproximadamente se estima en el porcentaje antes mencionado.

“Si las empresas quiebran o se asfixian, lo primero que habrá que desatender a las deudas que tenemos del día a día y no lo podemos hacer, entonces, qué es lo que nos corresponde (…) botar a los colaboradores”, advirtió.

Moreira añadió que el grado de inversión peligra y que debe preocupar, en que si, por ejemplo, se paga un interés de 7.5% por la deuda panameña sin tener grado de inversión se estaría hablando de un interés de un 9.5%, o sea, más intereses por el mismo préstamo, lo que significa, dinero que no se podría destinar obras estatales.

Con información de María De Gracia