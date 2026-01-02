Eduardo Leblanc anuncia que se postulará para reelegirse como Defensor del Pueblo

Ciudad de Panamá/El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, confirmó su intención de postularse para un nuevo periodo al frente de la Defensoría del Pueblo, cargo que debe ser designado por la Asamblea Nacional. En una reciente entrevista en TVN NOticias, Leblanc señaló que, tras evaluar con su equipo y su familia, presentará los documentos necesarios para aspirar a la reelección.

“Después de lograr algunos hitos, como la nueva ley y el estatus A en Naciones Unidas de la Defensoría, he decidido presentar los documentos para aspirar a un periodo adicional”, afirmó Leblanc. Este reconocimiento internacional —el más alto otorgado por el Comité de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (CCIN)— coloca a Panamá entre los países con instituciones más sólidas en la materia.

Te puede interesar: Defensor del Pueblo advierte que sin reformas estructurales, las brechas en derechos humanos persistirán

Leblanc destacó que, independientemente de quién asuma el cargo a partir del 31 de marzo, fecha en que culmina su gestión, la Defensoría dejará un legado institucional robusto. “Quien la reciba en marzo va a tener una Defensoría con una nueva ley, con estatus internacional y con herramientas como la posibilidad de litigación y mediaciones vinculantes”, explicó.

Gestión en la Defensoría del Pueblo

Entre los avances mencionados por el Defensor del Pueblo figuran la capacidad de acudir a tribunales para hacer valer derechos, la implementación de procesos de mediación obligatorios y la presencia constante de la institución en territorio, mediante informes sobre educación, salud y derechos humanos.

Respecto a su independencia, Leblanc aseguró que nunca ha recibido presiones del Órgano Ejecutivo, ni del gobierno anterior ni del actual. “Somos los auditores de derechos humanos de las personas. Nuestra voz a veces incomoda, pero esa es nuestra función: decir lo que otros no pueden decir”, subrayó.

Sobre los desafíos pendientes, identificó áreas clave como el acceso a la salud, la educación, el empleo, el medio ambiente y el transporte. En particular, hizo énfasis en la necesidad de unificar el sistema de salud para evitar que los ciudadanos “mendiguen atención” entre la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud. “Debemos tener un solo lugar, una sola compra de medicinas y claridad sobre dónde acudir”, señaló.

El proceso de selección del nuevo Defensor del Pueblo será liderado por la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, que suele convocar candidaturas entre la segunda y tercera semana de enero. La designación final se espera antes de finales de marzo, para que el nuevo titular asuma en abril.