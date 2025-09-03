Ministerio de Trabajo publica más de 1,500 plazas de empleo a nivel nacional
La plataforma, que ha sido reforzada para ofrecer un sistema más confiable, accesible y robusto, busca conectar a la población con plazas de trabajo reales y bien remuneradas.
Ciudad de Panamá/La bolsa electrónica de Empleos Panamá mantiene abiertas más de 1,500 vacantes laborales en distintas áreas técnicas, administrativas y operativas, como parte de las acciones que impulsa el Gobierno Nacional, liderado por el presidente José Raúl Mulino y la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño.
La plataforma, que ha sido reforzada para ofrecer un sistema más confiable, accesible y robusto, busca conectar a la población con plazas de trabajo reales y bien remuneradas, con el respaldo del sector privado como motor de desarrollo socioeconómico con inclusión e igualdad de oportunidades.
Oportunidades laborales en Panamá
Entre las vacantes disponibles esta semana en la provincia de Panamá destacan puestos como:
• Asistente de Mantenimiento: Responsable de la coordinación y mantenimiento de PH.
• Analista de Laboratorio/Química: Experiencia en cromatografía de gases y análisis de muestras.
• Asesor de Ventas y Comercialización: Enfocado en áreas ambientales, industriales y de salud ocupacional.
• Encargado de Viaducto: Ingeniero Civil idóneo con experiencia en obras de construcción.
• Gestor de Cobros y Supervisor de Cobros: Para gestión y recuperación de cartera.
• Administrador de Contratos: Con experiencia en sistemas eléctricos, presupuestos e inventarios.
• Veterinario en Productos y Salud Animal.
🔗Puedes leer: Ministerios de Gobierno y de Trabajo continúan reclutamiento a profesionales del derecho para la justicia comunitaria
• Mecánico/Electromecánico Automotriz, Electricista y Técnico Electrónico.
• Coordinador de Inventario y Logística.
• Laboratorista de Concreto e Ingeniero Topógrafo.
• Banderillero: para seguridad vial en obras de construcción.
• Ejecutivo de Ventas, Gerente de Proyecto y Jefe de Compras.
Vacantes en Panamá Oeste
En esta región, las oportunidades incluyen:
• Encargado de Medios y Marketing Digital: Creación de guiones, contenido audiovisual y dominio de programas de edición.
• Ayudante General – Bodega – Chofer: Con experiencia en montacargas y carné verde y blanco vigente.
Las autoridades reiteraron que estas plazas forman parte del compromiso gubernamental por dinamizar el empleo formal, reforzar la colaboración público-privada y garantizar que cada vez más panameños tengan acceso a un trabajo digno.