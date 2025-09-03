Ministerio de Trabajo publica más de 1,500 plazas de empleo a nivel nacional

La plataforma, que ha sido reforzada para ofrecer un sistema más confiable, accesible y robusto, busca conectar a la población con plazas de trabajo reales y bien remuneradas.

Ciudad de Panamá/La bolsa electrónica de Empleos Panamá mantiene abiertas más de 1,500 vacantes laborales en distintas áreas técnicas, administrativas y operativas, como parte de las acciones que impulsa el Gobierno Nacional, liderado por el presidente José Raúl Mulino y la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño.

La plataforma, que ha sido reforzada para ofrecer un sistema más confiable, accesible y robusto, busca conectar a la población con plazas de trabajo reales y bien remuneradas, con el respaldo del sector privado como motor de desarrollo socioeconómico con inclusión e igualdad de oportunidades.

Oportunidades laborales en Panamá

Entre las vacantes disponibles esta semana en la provincia de Panamá destacan puestos como:

•⁠ ⁠Asistente de Mantenimiento: Responsable de la coordinación y mantenimiento de PH.

•⁠ ⁠Analista de Laboratorio/Química: Experiencia en cromatografía de gases y análisis de muestras.

•⁠ ⁠Asesor de Ventas y Comercialización: Enfocado en áreas ambientales, industriales y de salud ocupacional.

•⁠ ⁠Encargado de Viaducto: Ingeniero Civil idóneo con experiencia en obras de construcción.

•⁠ ⁠Gestor de Cobros y Supervisor de Cobros: Para gestión y recuperación de cartera.

•⁠ ⁠Administrador de Contratos: Con experiencia en sistemas eléctricos, presupuestos e inventarios.

•⁠ ⁠Veterinario en Productos y Salud Animal.

•⁠ ⁠Mecánico/Electromecánico Automotriz, Electricista y Técnico Electrónico.

•⁠ ⁠Coordinador de Inventario y Logística.

•⁠ ⁠Laboratorista de Concreto e Ingeniero Topógrafo.

•⁠ ⁠Banderillero: para seguridad vial en obras de construcción.

•⁠ ⁠Ejecutivo de Ventas, Gerente de Proyecto y Jefe de Compras.

Vacantes en Panamá Oeste

En esta región, las oportunidades incluyen:

•⁠ ⁠Encargado de Medios y Marketing Digital: Creación de guiones, contenido audiovisual y dominio de programas de edición.

•⁠ ⁠Ayudante General – Bodega – Chofer: Con experiencia en montacargas y carné verde y blanco vigente.

Las autoridades reiteraron que estas plazas forman parte del compromiso gubernamental por dinamizar el empleo formal, reforzar la colaboración público-privada y garantizar que cada vez más panameños tengan acceso a un trabajo digno.