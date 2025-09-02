Alcaldía de Panamá habilita verificación de horarios para feria Empleo 2.0

Esta herramienta permitirá organizar de forma más eficiente la participación de miles de ciudadanos que buscan acceder a plazas laborales.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá informó que ya está disponible la opción para que los postulantes inscritos en Empleo 2.0 verifiquen su horario de participación en la feria laboral que se celebrará este sábado 6 de septiembre en el Panamá Convention Center, Amador.

Los interesados deberán ingresar a la plataforma vacantes.mupa.gob.pa, seleccionar la opción “Revisar mi currículum”, digitar su número de cédula y presionar “Verificar”. El sistema generará un código QR con el bloque asignado:

Bloque 1: 8:00 a.m. – 12:00 m.d.

8:00 a.m. – 12:00 m.d. Bloque 2: 2:00 p.m. – 4:00 p.m.

Esta herramienta permitirá organizar de forma más eficiente la participación de miles de ciudadanos que buscan acceder a plazas laborales en distintos sectores durante la jornada.

“Con la verificación previa de los horarios, buscamos que los asistentes lleguen preparados y vivan una experiencia ordenada, productiva y positiva”, señaló Josué Obando, director de Tecnología e Innovación.