Alcaldía de Panamá habilita verificación de horarios para feria Empleo 2.0

Esta herramienta permitirá organizar de forma más eficiente la participación de miles de ciudadanos que buscan acceder a plazas laborales.

Alcaldía de Panamá habilita verificación de horarios para feria Empleo 2.0
Alcaldía de Panamá habilita verificación de horarios para feria Empleo 2.0 / Alcaldía de Panamá
Danna Durán - Periodista
02 de septiembre 2025 - 17:24

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá informó que ya está disponible la opción para que los postulantes inscritos en Empleo 2.0 verifiquen su horario de participación en la feria laboral que se celebrará este sábado 6 de septiembre en el Panamá Convention Center, Amador.

Los interesados deberán ingresar a la plataforma vacantes.mupa.gob.pa, seleccionar la opción “Revisar mi currículum”, digitar su número de cédula y presionar “Verificar”. El sistema generará un código QR con el bloque asignado:

  • Bloque 1: 8:00 a.m. – 12:00 m.d.
  • Bloque 2: 2:00 p.m. – 4:00 p.m.

🔗Te puede interesar: Alcaldía de Panamá busca poner fin al problema de los ‘Bien Cuidao’

Esta herramienta permitirá organizar de forma más eficiente la participación de miles de ciudadanos que buscan acceder a plazas laborales en distintos sectores durante la jornada.

“Con la verificación previa de los horarios, buscamos que los asistentes lleguen preparados y vivan una experiencia ordenada, productiva y positiva”, señaló Josué Obando, director de Tecnología e Innovación.

Alcaldía de Panamá habilita verificación de horarios para feria Empleo 2.0
Alcaldía de Panamá habilita verificación de horarios para feria Empleo 2.0

Noticias relacionadas

Privados de libertad trabajan en sede de los ‘Premios Juventud 2025’ Alcaldía de Panamá habilita línea telefónica para denuncias por ruido excesivo

Temas relacionados

Alcaldía de Panamá Empleo Horarios
Si te lo perdiste
Lo último
stats