Alcaldía de Panamá habilita línea telefónica para denuncias por ruido excesivo

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá anunció que los ciudadanos afectados por ruido excesivo podrán presentar sus denuncias a través de la línea caliente 150, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

De igual forma, la Dirección de Legal y Justicia recibirá reportes al número 6886-1110, tras lo cual enviará personal capacitado con equipos especializados para medir los decibeles en el sitio de la denuncia.

Las sanciones contempladas para quienes incumplan la normativa incluyen multas que van de $50 a $5,000 o más, trabajo comunitario y la suspensión de actividades ruidosas, dependiendo de la gravedad de la infracción y del lugar de emisión.

El Decreto Alcaldicio No. 002-2025 reglamenta lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 141 de 2014, que regula las actividades generadoras de ruido en el distrito capital.

De acuerdo con la norma, los límites permitidos son:

De 6:00 a.m. a 9:59 p.m. : hasta 55 decibeles.

: hasta 55 decibeles. De 10:00 p.m. a 5:59 a.m.: hasta 50 decibeles.

Estos parámetros aplican para fábricas, bares, restaurantes y locales comerciales. En el caso de las construcciones, los horarios autorizados son de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes y de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. los sábados, con prohibición total los domingos y días de duelo.