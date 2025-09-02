Privados de libertad trabajan en sede de los ‘Premios Juventud 2025’

El evento, que se celebrará el 25 de septiembre a las 7:00 p.m., será transmitido en vivo a nivel nacional e internacional.

Ciudad de Panamá/Con esmero y dedicación, un grupo de privados de libertad del Centro Penitenciario de Tinajitas trabaja en el embellecimiento de las instalaciones del Centro de Convenciones Amador, antiguo Figali, que será la sede de los Premios Juventud 2025.

Los internos realizan labores de pintura en cercas de hierro y pilastras de concreto, como parte del Plan Libertad, programa impulsado por el Ministerio de Gobierno para brindar herramientas de reinserción social a las personas privadas de libertad.

El evento, que se celebrará el 25 de septiembre a las 7:00 p.m. y marcará la primera vez que Panamá alberga esta ceremonia, que reconoce el talento de artistas de habla hispana.

Armado Saavedra, uno de los privados de libertad que participa en la iniciativa, manifestó que este plan ha sido fundamental para recuperar confianza y proyectarse hacia una segunda oportunidad.

“Con esta labor se aporta un grano de arena para que el lugar esté presentable y cause una buena impresión a las personas y artistas que vendrán de otros países”, señaló.

Por su parte, Ricardo Díaz, otro de los privados, destacó que estas experiencias representan pasos importantes en su proceso de rehabilitación.

“Es un momento y una nueva oportunidad provechosa, porque cada día se hacen cosas nuevas para continuar con el proceso de nuestra reinserción y lograr la libertad”, expresó.