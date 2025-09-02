MiAmbiente supervisa avance del Programa de Saneamiento en Panamá Oeste

El proyecto también promueve la educación ambiental, recordando a la ciudadanía la importancia de no verter desperdicios grasos ni residuos sólidos en los desagües.

Panamá Oeste/Técnicos de la Sección Operativa de Seguridad Hídrica del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) en Panamá Oeste mantienen un estricto seguimiento a los trabajos del Programa de Saneamiento de Panamá Oeste, mediante inspecciones de campo que respaldan la emisión de permisos en la etapa de diseño y construcción de la red sanitaria.

Los procedimientos aplicados se sustentan en los documentos contractuales vinculados al Estudio de Impacto Ambiental, y avalan la instalación de colectores primarios, redes secundarias, plantas de tratamiento de aguas residuales, estaciones de bombeo y tanques sépticos. Estas acciones buscan disminuir la contaminación en los cauces y ríos urbanos de los distritos de Arraiján y La Chorrera.

En coordinación con el Ministerio de Salud, a través del Programa Saneamiento de Panamá, MiAmbiente impulsa la recuperación de las condiciones ambientales y sanitarias de La Chorrera.

El sistema integrado de recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales evitará descargas directas a ríos y quebradas, mejorando el bienestar de la población y su calidad de vida.

El proyecto también promueve la educación ambiental, recordando a la ciudadanía la importancia de no verter desperdicios grasos ni residuos sólidos en los desagües, evitar arrojar toallas sanitarias, algodones o cabellos en los inodoros, así como denunciar el robo de tapas de alcantarillas.

Las inspecciones en curso permiten recopilar información clave sobre el trazado, diseño y alcance del sistema de alcantarillado que se desarrolla en las cuencas de los ríos Rodeo y Prudente, garantizando que cada fase cumpla con la normativa ambiental vigente.