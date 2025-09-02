MiAmbiente supervisa avance del Programa de Saneamiento en Panamá Oeste

El proyecto también promueve la educación ambiental, recordando a la ciudadanía la importancia de no verter desperdicios grasos ni residuos sólidos en los desagües.

MiAmbiente supervisa inspecciones al Programa de Saneamiento de Panamá Oeste
MiAmbiente supervisa inspecciones al Programa de Saneamiento de Panamá Oeste / MiAmbiente
Danna Durán - Periodista
02 de septiembre 2025 - 16:18

Panamá Oeste/Técnicos de la Sección Operativa de Seguridad Hídrica del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) en Panamá Oeste mantienen un estricto seguimiento a los trabajos del Programa de Saneamiento de Panamá Oeste, mediante inspecciones de campo que respaldan la emisión de permisos en la etapa de diseño y construcción de la red sanitaria.

Los procedimientos aplicados se sustentan en los documentos contractuales vinculados al Estudio de Impacto Ambiental, y avalan la instalación de colectores primarios, redes secundarias, plantas de tratamiento de aguas residuales, estaciones de bombeo y tanques sépticos. Estas acciones buscan disminuir la contaminación en los cauces y ríos urbanos de los distritos de Arraiján y La Chorrera.

En coordinación con el Ministerio de Salud, a través del Programa Saneamiento de Panamá, MiAmbiente impulsa la recuperación de las condiciones ambientales y sanitarias de La Chorrera.

🔗Te puede interesar: MiAmbiente lanza consulta pública del 'Pacto de Panamá por la Naturaleza' ¿Cómo participar?

El sistema integrado de recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales evitará descargas directas a ríos y quebradas, mejorando el bienestar de la población y su calidad de vida.

El proyecto también promueve la educación ambiental, recordando a la ciudadanía la importancia de no verter desperdicios grasos ni residuos sólidos en los desagües, evitar arrojar toallas sanitarias, algodones o cabellos en los inodoros, así como denunciar el robo de tapas de alcantarillas.

Las inspecciones en curso permiten recopilar información clave sobre el trazado, diseño y alcance del sistema de alcantarillado que se desarrolla en las cuencas de los ríos Rodeo y Prudente, garantizando que cada fase cumpla con la normativa ambiental vigente.

Noticias relacionadas

Contenido Exclusivo: Saneamiento de Panamá ¡El costo de una bahía limpia! Niños visitan planta de tratamiento para aprender sobre saneamiento y cuidado ambiental

Temas relacionados

Panamá Oeste Ministerio de Ambiente Programa de Saneamiento
Si te lo perdiste
Lo último
stats