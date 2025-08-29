Niños visitan planta de tratamiento para aprender sobre saneamiento y cuidado ambiental

La actividad buscó acercar a los estudiantes al trabajo que realiza el programa, mostrándoles de manera didáctica cómo funciona el sistema de recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales en el país.

Ciudad de Panamá/Un total de 100 estudiantes de escuelas oficiales de las provincias de Panamá y Panamá Oeste participaron con entusiasmo en una visita educativa a la planta de tratamiento del Programa de Saneamiento de Panamá, como parte de una estrategia de sensibilización ambiental y fomento a la cultura del saneamiento.

La actividad buscó acercar a los estudiantes al trabajo que realiza el programa, mostrándoles de manera didáctica cómo funciona el sistema de recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales en el país.

“Para que el programa pueda cumplir su objetivo, construimos un sistema que permite recolectar todas las aguas residuales y conducirlas hasta una planta de tratamiento, donde son tratadas para luego ser vertidas nuevamente a los ríos con la calidad adecuada”, explicó María de Mendoza, coordinadora del Programa de Saneamiento de Panamá.

Durante la jornada, los niños participaron en actividades lúdicas como obras de teatro, videos animados, juegos interactivos y cuentacuentos, a través de los cuales aprendieron sobre el impacto de los desechos mal manejados, especialmente aquellos que son arrojados por los inodoros o fregaderos.

“Todos podemos contribuir al saneamiento del ambiente. Acciones simples como no verter aceite en los fregaderos, no tirar café o residuos sólidos por el inodoro pueden evitar daños al sistema y a los ecosistemas marinos”, destacó Emelida Guerra, subdirectora de Promoción de la Salud del Minsa.

Esta iniciativa forma parte del esfuerzo del Programa de Saneamiento de Panamá para promover cambios de comportamiento en la ciudadanía, especialmente en las nuevas generaciones, con el fin de proteger el medioambiente y garantizar la sostenibilidad de las obras en Panamá, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera.

