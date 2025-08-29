Curundú celebra la riqueza cultural indígena con desfile y feria tradicional

El evento también contó con la participación de estudiantes de colegios locales, quienes desfilaron como parte de una iniciativa educativa para fortalecer el respeto y el conocimiento de la diversidad cultural del país.

Ciudad de Panamá/Las calles del corregimiento de Curundú se llenaron de color, música y tradición este jueves con un desfile cultural protagonizado por miembros de las etnias Emberá y Guna, en el marco del cierre del mes de conmemoración de los pueblos indígenas en Panamá.

Ataviados con sus vistosos trajes típicos, los participantes deleitaron a los presentes con danzas tradicionales, música autóctona y una muestra viva del legado cultural que conservan con orgullo. Las mujeres, en especial, destacaron con sus atuendos coloridos y su participación activa en las actividades.

“Nos sentimos muy orgullosos de estar compartiendo con ellos y trabajando en conjunto para resaltar la imagen y que no se pierda esa tradición aquí en nuestra comunidad”, expresó Senen Mosquera, representante de Curundú.

El evento también contó con la participación de estudiantes de colegios locales, quienes desfilaron como parte de una iniciativa educativa para fortalecer el respeto y el conocimiento de la diversidad cultural del país.

“Todo esto forma parte de su formación integral. No podemos deslindarnos de nuestras raíces”, comentó una docente que acompañaba a uno de los grupos escolares.

Además del desfile, se llevó a cabo una feria cultural, donde los asistentes pudieron conocer de cerca elementos clave de las culturas indígenas panameñas, como la gastronomía, la artesanía y las tradiciones.

Con información de Jessica Román