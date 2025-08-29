'Cracks de la City': Alcaldía de Panamá lanza herramienta para apoyar a deportistas ¿De qué se trata?
Las inscripciones para participar en esta iniciativa serán hasta el 31 de agosto de 2025.
Ciudad de Panamá/“Cracks de la City 2025” es la nueva plataforma digital que lanzó la Alcaldía de Panamá, creada con la intención de beneficiar a atletas y organizaciones deportivas con donativos, ayuda y asistencia social a través de alianzas con el sector privado.
La institución dio a conocer la información el jueves 28 de agosto a través de sus redes sociales y solo quedan 48 horas para participar en la primera etapa de este programa.
¿Cómo participar?
Las ayudas que se ofrecerán en el programa “Cracks de la City” van desde indumentaria, equipamiento deportivo, becas de educación y formación académica, alimentación y nutrición, salud y bienestar, transporte y logística.
Los interesados deben ingresar al portal https://deportes.mupa.gob.pa/, en el que podrán ver el manual de procedimientos y el formulario para la entrega de estas ayudas.
Deberá proporcionar información personal del atleta, su representante legal, el deporte que practica, entre otros datos como la trayectoria deportiva, la situación socioeconómica y el uso del estímulo económico.
Además, se ofrece el apoyo en áreas de tecnología e innovación, infraestructura y espacios, servicios profesionales, alianzas financieras, imagen y comunicación.
En esta primera ronda de asistencias, las inscripciones cerrarán el próximo domingo 31 de agosto a las 6:00 p.m.
La herramienta está dirigida a adolescentes y jóvenes con alto potencial deportivo que participen en programas deportivos municipales, federados, olímpicos y paralímpicos, así como a organizaciones deportivas o afines que fomenten, desarrollen o promuevan el deporte en Panamá.
El objetivo de esta plataforma es promover el deporte y su acceso como un derecho social, especialmente en comunidades vulnerables y con enfoque de género e inclusión.
“Invertir en nuestros cracks es invertir en el futuro de nuestra ciudad, y esto lo llevamos con el programa de remodelación y mantenimiento de los centros deportivos del distrito”, afirmó el alcalde del distrito capital, Mayer Mizrachi.
