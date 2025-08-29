Nuevo proyecto de ley busca garantizar el derecho de la mujer a estar acompañada durante el parto

De acuerdo con las diputadas proponentes, lo principal es que las madres en Panamá tengan derecho a tener un acompañante siempre y cuando no intervengan con las disposiciones médicas.

Ciudad de Panamá/Un nuevo proyecto de ley que busca brindar mayor seguridad a las madres al momento del parto se abre paso en la Asamblea Nacional.

Se trata de una iniciativa que busca crear el régimen de nacimientos saludables en la República de Panamá.

A la fecha, está pendiente de ser discutido en la Comisión de Trabajo y Salud de la Asamblea Nacional en primer debate. Uno de los puntos que señala este proyecto de ley es que las madres tienen derecho a estar acompañadas por una persona de su confianza y su elección durante el trabajo de parto y también el postparto.

El proyecto toma fuerza luego de las últimas denuncias y situaciones de casos que se han reportado en el país en cuanto al nacimiento de recién nacidos, así como también de las condiciones de salud de las madres.

Uno de los casos más recientes y que conmocionó al país fue el fallecimiento de Laritza Jiménez y sus gemelos en el Hospital de Santo Tomás.

De acuerdo con las diputadas proponentes, lo principal es que las madres en Panamá tengan derecho a tener un acompañante siempre y cuando no intervengan con las disposiciones médicas.

“Este es un proyecto para nacimientos intrahospitalarios. ¿Qué se busca? Que al ser acompañada se garantice que a la mujer se le pueda proveer la medicación que requiere, que no se le dé ni menos ni se le dé más”, explica la diputada independiente Walkiria Chandler.

Además, el proyecto también contempla el “reconocimiento inequívoco de los menores de edad”.

Para la diputada suplente Margareth Pimenetel, también se busca prevenir que el parto sea una “sentencia de muerte para las mujeres panameñas”.

“Entonces, buscamos que esta ley pueda dar ese marco a la seguridad desde el primer instante de la vida”, subraya Pimenetel.

En las inmediaciones de la sala de maternidad del Hospital Santo Tomás, las embarazadas y familiares están de acuerdo con que se apruebe este proyecto.

“Hay veces que nos quitan a los bebés por tal motivo, porque si lo tienen que ir a bañar o lo tienen que ir a atender. Nosotras quedamos como que cuando nos traen a nuestros bebés quedamos siempre como con una incertidumbre”, expresa una de las madres.

Se espera que esta propuesta de ley sea discutida en las próximas semanas.

Información de Meredith Serracín