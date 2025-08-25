Alcaldía de Panamá busca poner fin al problema de los ‘Bien Cuidao’

El cobro por estacionar en la vía pública está prohibido por ley. Sin embargo, este fenómeno ha sido una constante en la ciudad capital.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá y la Policía Municipal realizan operativos constantes para frenar a los llamados Bien Cuidaos, personas que cobran de forma ilegal por el uso de estacionamientos y espacios públicos.

Aunque esta práctica está prohibida por ley, varias administraciones han intentado sin éxito erradicarla. Ante nuevas denuncias ciudadanas, las autoridades han intensificado los controles y habilitado las líneas 150 y 6886-1110 para reportes las 24 horas.

En los operativos que las autoridades municipales han realizado, varias personas han resultado aprehendidas y llevadas ante un juez de paz, quien les impuso sanciones de diez días de trabajo comunitario.

La campaña “Denuncia al Bien Cuidao” busca sumar a la ciudadanía en el combate de esta problemática que por años ha afectado la movilidad y la seguridad en la capital.