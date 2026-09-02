Empleos en Panamá: Mitradel publica en su portal nuevas vacantes disponibles

Esta semana, la entidad anunció nuevas vacantes laborales disponibles en diversas provincias del país, con el objetivo de conectar a buscadores de empleo con empresas que requieren talento nacional.

Ciudad de Panamá/ Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades para los panameños, a través de su plataforma electrónica Empleos Panamá.

Todas estas vacantes están disponibles para postulación a través de la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde los interesados pueden registrar su hoja de vida y aplicar de manera gratuita.

Entre las posiciones ofertadas destacan cargos técnicos, administrativos y operativos, en sectores como comercio, ingeniería, mercadeo y mantenimiento. Las vacantes están distribuidas en las siguientes provincias:

VERAGUAS:

CHOFER A DOMICILIO: Trasladar pedidos especiales del Centro de Distribución a tiendas Sherwin-Williams, verificar la cantidad y calidad de productos, así como toda la documentación que amparará el tránsito de la unidad y la entrega a tiendas SW y clientes. Gestionar la recepción, carga, despacho, entrega y cierre de ruta de los pedidos entregados por medio de la aplicación móvil, dar cierre a las rutas en el sistema de entrega a domicilio.

DARIÉN:

CAPATAZ DE PLOMERÍA: Supervisar y dar seguimiento a las instalaciones de tuberías sanitarias y pluviales, sistema contra incendio, sistema de gases médicos, sistema de bombeo de agua potable, tanque de reserva, reportar avance de obra diariamente e interpretar planos.

Supervisar y dar seguimiento a las instalaciones de tuberías sanitarias y pluviales, sistema contra incendio, sistema de gases médicos, sistema de bombeo de agua potable, tanque de reserva, reportar avance de obra diariamente e interpretar planos. INGENIERO CIVIL: Supervisar, coordinar y controlar la correcta ejecución de los trabajos de construcción asignados, garantizando el cumplimiento de los planos, especificaciones técnicas, estándares de calidad, medidas y niveles establecidos en el proyecto.

PANAMÁ OESTE:

ESPECIALISTA EN PREPARACIÓN DE COLOR AUTOMOTRIZ: Realizar igualaciones de color automotriz asegurando la conformidad y satisfacción del cliente, cumplir con estándares mínimo de colores diarios asignados, preparar pinturas solicitadas por los clientes hasta confirmar la satisfacción final del color, atender reclamos relacionados con color y dar seguimiento a situaciones de inconformidad.

Realizar igualaciones de color automotriz asegurando la conformidad y satisfacción del cliente, cumplir con estándares mínimo de colores diarios asignados, preparar pinturas solicitadas por los clientes hasta confirmar la satisfacción final del color, atender reclamos relacionados con color y dar seguimiento a situaciones de inconformidad. ASISTENTE DE VENTA: Impulsar la venta de productos y artículos asociados para cumplir y superar metas, brindar un servicio al cliente excepcional mediante atención personalizada, realizar corte, sincronización y arqueo de caja; custodia del efectivo y elaboración de remesas diarias, preparar pinturas y realizar entintados arquitectónico.

PANAMÁ: