Empleos en Panamá: Mitradel publica en su portal nuevas vacantes disponibles
Esta semana, la entidad anunció nuevas vacantes laborales disponibles en diversas provincias del país, con el objetivo de conectar a buscadores de empleo con empresas que requieren talento nacional.
Ciudad de Panamá/ Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades para los panameños, a través de su plataforma electrónica Empleos Panamá.
Todas estas vacantes están disponibles para postulación a través de la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde los interesados pueden registrar su hoja de vida y aplicar de manera gratuita.
Entre las posiciones ofertadas destacan cargos técnicos, administrativos y operativos, en sectores como comercio, ingeniería, mercadeo y mantenimiento. Las vacantes están distribuidas en las siguientes provincias:
VERAGUAS:
- CHOFER A DOMICILIO: Trasladar pedidos especiales del Centro de Distribución a tiendas Sherwin-Williams, verificar la cantidad y calidad de productos, así como toda la documentación que amparará el tránsito de la unidad y la entrega a tiendas SW y clientes. Gestionar la recepción, carga, despacho, entrega y cierre de ruta de los pedidos entregados por medio de la aplicación móvil, dar cierre a las rutas en el sistema de entrega a domicilio.
DARIÉN:
- CAPATAZ DE PLOMERÍA: Supervisar y dar seguimiento a las instalaciones de tuberías sanitarias y pluviales, sistema contra incendio, sistema de gases médicos, sistema de bombeo de agua potable, tanque de reserva, reportar avance de obra diariamente e interpretar planos.
- INGENIERO CIVIL: Supervisar, coordinar y controlar la correcta ejecución de los trabajos de construcción asignados, garantizando el cumplimiento de los planos, especificaciones técnicas, estándares de calidad, medidas y niveles establecidos en el proyecto.
PANAMÁ OESTE:
- ESPECIALISTA EN PREPARACIÓN DE COLOR AUTOMOTRIZ: Realizar igualaciones de color automotriz asegurando la conformidad y satisfacción del cliente, cumplir con estándares mínimo de colores diarios asignados, preparar pinturas solicitadas por los clientes hasta confirmar la satisfacción final del color, atender reclamos relacionados con color y dar seguimiento a situaciones de inconformidad.
- ASISTENTE DE VENTA: Impulsar la venta de productos y artículos asociados para cumplir y superar metas, brindar un servicio al cliente excepcional mediante atención personalizada, realizar corte, sincronización y arqueo de caja; custodia del efectivo y elaboración de remesas diarias, preparar pinturas y realizar entintados arquitectónico.
PANAMÁ:
- PROMOTOR: Promover y dar a conocer el portafolio de productos de la empresa en farmacias y establecimientos asignados, realizar visitas periódicas a clientes y puntos de venta según la ruta establecida, brindar información sobre las características, beneficios, presentaciones y disponibilidad de los productos.
- OFICINISTA FACTURADOR: Recibir, revisar y procesar pedidos de clientes para su facturación y dar seguimiento, coordinar con el área de bodega la preparación y despacho de los pedidos facturados.
- ASISTENTE DE MERCADEO: Coordinar y dar seguimiento de promociones, activaciones y actividades de mercadeo, apoyar en eventos, campañas y actividades para fortalecer las marcas, monitorear el mercado, competencia y oportunidades comerciales.
- COORDINADOR(A) DE OPERACIONES: Coordinar y dar seguimiento a la operación diaria de la empresa, asegurando el cumplimiento de la programación de mantenimientos, instalaciones y servicios, liderando al equipo técnico y garantizando una atención oportuna a nuestros clientes.
- ODONTÓLOGA: Evaluación y diagnóstico odontológico de pacientes, realizar el procedimiento correspondiente a odontología general, orientar al paciente sobre tratamientos y prevención.
- AUXILIAR DE BODEGA: Preparar y sacar pedidos de medicamentos y productos para despacho, recolectar y empacar los pedidos verificando cantidades, presentación y productos solicitados, ubicar, organizar y clasificar los productos en las áreas correspondientes de la bodega.
- ASISTENTE DENTAL: Apoyar al odontólogo durante la atención de pacientes y colaborar con la preparación, organización y funcionamiento adecuado de las áreas clínicas.
- CONTADOR: Ejecutar y supervisar el ciclo completo de contabilidad, controlar cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Elaborar estados financieros e informes contables.
- GESTOR DE COBROS: Gestionar y recuperar cuentas mediante el contacto directo con los clientes, aplicando técnicas de negociación y seguimiento para lograr acuerdos de pago y contribuir al cumplimiento de las metas de recuperación de cartera.
- MONITORISTA DE SEGURIDAD: Monitorear de manera continua las cámaras de seguridad y sistemas de vigilancia de las instalaciones, detectar y reportar comportamientos, movimientos o situaciones inusuales que puedan representar un riesgo para la seguridad, cumplir cualquier otra función relacionada con la seguridad y monitoreo que le sea asignada.
- CHAPISTERO AUTOMOTRÍZ: Realizar trabajos de reparación y restauración de carrocería en autobuses y vehículos, garantizando acabados de calidad y cumpliendo con los estándares establecidos por el taller.
- JEFE DE TALLER DE MECÁNICA: Liderar y supervisar las operaciones del taller, asegurando el cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de autobuses y vehículos pesados, así como la calidad y eficiencia de los trabajos realizados.
- AYUDANTE DE MECÁNICA AUTOMOTRÍZ: Apoyar al equipo técnico en las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de autobuses y vehículos, adquiriendo y fortaleciendo sus conocimientos prácticos en mecánica automotríz.
- TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN AUTOMOTRÍZ: Realizar diagnósticos, mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aire acondicionado y climatización de autobuses y vehículos pesados.
- TÉCNICO DE MECÁNICO AUTOMOTRÍZ: Ejecutar trabajos de diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo de nuestra flota de autobuses.