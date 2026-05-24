Empresarios destacan designación de Ilya Espino de Marotta y llaman a fortalecer visión técnica del canal de Panamá

La Cciap advirtió que el Canal entra en una etapa clave que exige liderazgo técnico y visión de largo plazo , ante desafíos como la seguridad hídrica, el cambio climático, la modernización de la infraestructura y la competitividad de la ruta logística panameña.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) calificó como un hecho histórico la designación de la ingeniera Ilya Espino de Marotta como nueva administradora del canal de Panamá, destacando que por primera vez una mujer asumirá la conducción de la vía interoceánica, uno de los activos más estratégicos del país.

El gremio empresarial subrayó que este nombramiento no solo representa un avance en términos de inclusión, sino también el reconocimiento a una trayectoria técnica sólida, amplia experiencia dentro de la Autoridad del Canal de Panamá y conocimiento profundo de proyectos estratégicos de la institución.

La Cciap enfatizó que el canal de Panamá constituye un ejemplo mundial de gobierno corporativo, en el que se evidencia la igualdad de oportunidades, el desarrollo profesional y la selección basada en el mérito.

Asimismo, señaló que este nombramiento refleja la madurez institucional del país, al demostrar la capacidad de reconocer el talento y la experiencia sin distinciones, fortaleciendo la confianza en sus estructuras de gestión.

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El gremio advirtió que el Canal entra en una etapa clave que exige liderazgo técnico y visión de largo plazo, ante desafíos como la seguridad hídrica, el cambio climático, la modernización de la infraestructura y la competitividad de la ruta logística panameña.

En ese contexto, la Cciap destacó la importancia del proyecto de Río Indio como una iniciativa estratégica para garantizar la disponibilidad de agua tanto para la operación del Canal como para el consumo humano, en un escenario de creciente variabilidad climática.

El sector empresarial reiteró que este tipo de proyectos deben ser abordados con planificación, base científica y diálogo con las comunidades, en aras de asegurar su sostenibilidad y viabilidad a largo plazo.

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La organización también subrayó la necesidad de que las futuras obras de infraestructura vinculadas al Canal se ejecuten bajo principios de transparencia, eficiencia y visión de Estado, con el fin de mantener la competitividad de Panamá en el comercio internacional.

Finalmente, la Cciap reafirmó su confianza en que esta nueva etapa estará guiada por la excelencia técnica y el compromiso con los más altos intereses nacionales, reiterando que el canal de Panamá debe seguir siendo administrado bajo los principios que han garantizado su éxito: autonomía, institucionalidad, capacidad técnica y responsabilidad financiera.

“El canal de Panamá es de todos los panameños y su futuro debe construirse con responsabilidad, visión y sentido de país”, concluyó el gremio empresarial.