Siete empresas participan en licitación para modernizar la potabilizadora 'Jaime Díaz Quintero' en La Chorrera

La Chorrera, Panamá Oeste/Un total de siete empresas presentaron sus propuestas para participar en la licitación pública del proyecto de modernización de la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, conocida como "El Trapichito", ubicada en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

El proyecto busca aumentar la capacidad de producción de agua potable de 7 a 10 millones de galones diarios, con el fin de responder a la creciente demanda de la población en esta región del país.

La obra cuenta con un financiamiento de 5.1 millones de dólares otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Debido a ello, además de cumplir con las normas de contratación pública panameña, el proceso debe ajustarse a los lineamientos del organismo internacional, explicó Gazner Moreno, coordinador del programa de mejoras de gestión operativa del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Moreno informó que las propuestas serán evaluadas por una comisión revisora, y posteriormente enviadas al BID, que deberá emitir el concepto de no objeción para proceder con la adjudicación de la obra.

La inversión contempla la renovación integral de la planta potabilizadora, incluyendo la incorporación de nuevas tecnologías en los sistemas de captación y tratamiento de agua, así como la instalación de sistemas automatizados de control y monitoreo, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa.

Además, el proyecto incluye la modernización de la toma de agua cruda en el río Trapichito, para garantizar un servicio más estable, continuo y confiable a los residentes de Panamá Oeste.