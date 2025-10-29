Enfermedad cerebrovascular: segunda causa de muerte en Panamá y con incremento de incidencia en jóvenes

Los accidentes cerebrovasculares ocurren cuando un vaso sanguíneo del cerebro se obstruye o se rompe, lo que puede derivar en un infarto o hemorragia cerebral.

Ciudad de Panamá, Panamá/En Panamá, la enfermedad cerebrovascular se ha convertido en la segunda causa de muerte, con un promedio de 1,700 panameños fallecidos cada año, así lo advirtieron especialistas en el marco del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, conmemorado cada 29 de octubre.

Este padecimiento, que antes afectaba principalmente a adultos mayores, en la actualidad registra un incremento preocupante entre personas de 50 a 60 años, es decir, en plena edad laboral, de acuerdo con la doctora Lizeth Pinilla, neuróloga e internista del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos.

La especialista explicó que esta enfermedad antiguamente estaba muy ligado a la edad, pero en los últimos años se observa cada vez más casos en adultos jóvenes, en plena etapa productiva, la cual no solo provoca muertes, también deja altos niveles de discapacidad. Pinilla destacó que uno de cada cuatro panameños tiene riesgo de padecer una enfermedad cerebrovascular, considerada además la principal causa de discapacidad en el país.

Los accidentes cerebrovasculares ocurren cuando un vaso sanguíneo del cerebro se obstruye o se rompe, lo que puede derivar en un infarto o hemorragia cerebral. Puntualizó en el 90% de los casos, la enfermedad está asociada a factores de riesgo modificables: hipertensión, diabetes, tabaquismo, consumo de alcohol, sedentarismo y mala alimentación.

La especialista insistió en que la prevención es clave, e instó a la población a realizarse chequeos médicos periódicos y adoptar hábitos saludables, como mantener una dieta balanceada y realizar al menos 150 minutos de actividad física semanal.

Reconocer los síntomas puede salvar vidas

La doctora Pinilla explicó que los síntomas del accidente cerebrovascular suelen aparecer de forma repentina, y entre los principales signos de alerta mencionó:

Debilidad en brazos o piernas

Asimetría facial

Dificultad para hablar o articular palabras

Pérdida de equilibrio

Alteraciones visuales

Subrayó que cando se presentan estos síntomas, se debe acudir de inmediato a un hospital. Agregó que el tiempo de tratamiento ideal es de 4.5 horas desde el inicio del cuadro. Si el paciente no llega a tiempo, el daño puede ser irreversible.

Pinilla lamentó que muchas personas ignoren las señales tempranas del cuerpo y recurran a automedicarse, lo que agrava el cuadro. Advirtió que hay casos en donde el paciente siente adormecimiento o debilidad, se toman un relajante muscular y esperan hasta el día siguiente. Cuando llegan al hospital, ya se ha perdido la ventana de tratamiento.

Estrés y hábitos modernos, factores detonantes

El estrés, según la neuróloga, también incrementa el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, sobre todo en personas con hipertensión o diabetes. Señaló que el estrés sostenido deteriora el sistema cardiovascular y puede actuar como detonante en diversos casos conocidos de "gran ira".

En cuanto al tratamiento posterior, Pinilla indicó que muchos sobrevivientes requieren rehabilitación prolongada para recuperar funciones básicas. Sin embargo, reconoció que no todos los centros de salud del país cuentan con los recursos necesarios para atender adecuadamente a estos pacientes.

Por ello, anunció que el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, en conjunto con un equipo multidisciplinario, trabaja en la creación de una Clínica de Enfermedad Cerebrovascular Ambulatoria en el sector de 24 de Diciembre, que se espera inaugurar antes de finalizar el año.

Concluyó que, con esta clínica, se busca ofrecer atención integral y continua con fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos y nutricionistas; la cual tiene como meta es mejorar la calidad de vida de quienes sobreviven a un evento cerebrovascular. En el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, los especialistas reiteran el llamado a cuidar la salud cardiovascular, reconocer los síntomas a tiempo y buscar atención médica inmediata. La prevención, aseguran, sigue siendo la mejor herramienta para reducir muertes y discapacidades en el país.