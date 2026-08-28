El español se transforma: Panamá se prepara para celebrar un siglo de defensa del idioma

Panamá también aporta a la riqueza del español a través de sus propias expresiones y vocablos.

Ciudad de Panamá/Por siglos, el idioma español ha evolucionado al ritmo de las sociedades. Algunas palabras han cambiado su significado, nuevas expresiones se han incorporado al lenguaje cotidiano y otras han quedado en desuso. En medio de esta transformación, Panamá conmemora los 100 años de trabajo de la Academia Panameña de la Lengua en la promoción del estudio y el buen uso del idioma.

Para Jorge Ritter, director de la Academia Panameña de la Lengua, Panamá también aporta a la riqueza del español a través de sus propias expresiones y vocablos.

“Panamá tiene una rica participación para dar a conocer los vocablos que se usan en Panamá, la manera en cómo se usan y algunos de los gentilicios de cómo se denominan las personas de determinados lugares. Tenemos de todas las provincias”, indicó Ritter.

Pero mientras el idioma continúa evolucionando, las nuevas generaciones enfrentan otros desafíos, particularmente por la manera en que se comunican a través de las redes sociales y las plataformas digitales.

Especialistas advierten sobre una transformación en las formas de escritura, especialmente entre los jóvenes, donde es frecuente encontrar palabras abreviadas, ausencia de tildes y modificaciones que pueden trasladarse del lenguaje informal de las redes sociales a contextos donde se requiere una comunicación escrita adecuada.

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Para Irina de Ardila, directora del Centro Instituto Cervantes, dominar el idioma va mucho más allá de aprobar una asignatura escolar, ya que constituye una herramienta fundamental para el aprendizaje y la comprensión de otras áreas.

“Si nosotros decimos que el español es una asignatura, no lo es solamente, es una asignatura para aprender; es una herramienta para comprender todas las cosas de la vida”, señaló.

La especialista destacó que las dificultades para leer y expresarse correctamente pueden repercutir incluso en el aprendizaje de otras materias.

“Si un niño, por ejemplo, no sabe leer bien y no sabe expresarse bien, él no sabrá no solamente español, sino matemáticas, ciencias, absolutamente nada en la vida”, afirmó.

Detrás de cada palabra existe una historia, un significado y, en muchos casos, una parte de la identidad cultural de una sociedad. En Panamá, esta riqueza se refleja en expresiones propias de sus distintas regiones y en la forma particular en que los panameños utilizan el idioma.

A estos cambios se suma ahora la irrupción de la inteligencia artificial, una herramienta que está modificando la manera de producir, procesar y consumir textos, y que plantea nuevos retos sobre el uso responsable del lenguaje.

Panamá se prepara además para convertirse en escenario de uno de los principales encuentros internacionales dedicados al idioma: el Congreso Internacional de la Lengua Española, que tendrá como sede al país en 2028.

El reto, en medio de esta constante evolución, no consiste necesariamente en hablar como se hacía hace décadas, sino en preservar la capacidad de comunicarse con claridad y garantizar que, pese a los cambios tecnológicos y culturales, las palabras mantengan su significado y continúen siendo un vehículo de conocimiento, identidad y expresión.

Con información de Jocelyn Mosquera