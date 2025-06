Defensor hizo llamado a la Policía para que no se repita traslado de aprehendidos en ropa interior

Ciudad de Panamá, Panamá/Los actos vandálicos generados por grupos que las autoridades denominan como “criminales”, “pandilleros” y delincuentes, dejaron más de 200 aprehendidos, por lo que la Defensoría del Pueblo realiza diversas investigaciones por denuncias de supuesta violación de derechos humanos.

Ayer, la entidad informó que desde el mes de mayo hasta la declaratoria de estado de urgencia han abierto 50 investigaciones por casos en todo el país.

Sin embargo, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, dijo en Noticias AM que solicitó a la Policía Nacional que no se repitan las imágenes de los traslados de personas semidesnudas como circularon en redes sociales la noche del sábado 21 de junio.

Explicó que, posteriormente, con los nuevos traslados de los aprehendidos hacia las ciudades de David y Santiago de Veraguas, ha sido diferente, vestidos y con calzados.

El defensor dijo que está acompañado de un equipo de 14 personas desplegadas en el área de Chiriquí.

“Hemos hecho un intento de llegar en carretera para ir peinando un poquito el área. En este momento nosotros llevamos 50 denuncias de posibles violaciones de derechos humanos incluidas no sólo en la capital, sino a lo largo y ancho de todo el país”, acotó.

En Chiriquí han estado entrevistando a cada una de las personas que han sido aprehendidas y que fueron trasladadas del área de Bocas del Toro hacia Chiriquí, donde han visto su traslado, su llegada a esta provincia, la atención que le ha dado la policía de Chiriquí, las condiciones en que ellos han estado y de alguna forma cuáles son las condiciones.

“Nosotros hemos verificado 71 personas desde que llegaron a Chiriquí el día domingo y que fueron trasladadas a Santiago el día lunes. 33 personas ayer que llegaron al Parque Van Cleef desde Bocas del Toro, de las cuales son 30 hombres, tres mujeres, nueve mujeres detenidas en el Centro Penitenciario Algarrobos, tres personas que estaban siendo atendidas en el Hospital Rafael Hernández aquí en Chiriquí y 44 personas que están detenidas en la cárcel pública de Chiriquí, lo cual lleva a la suma de 160 personas”, indicó.

Agregó que en esta ocasión han estado recogiendo información, tabulando la información de formularios electrónicos que mantienen para poder generar los reportes que están dando sobre su trato, tanto en Bocas del Toro, en el cuartel de Changuinola, en Isla Colón, donde fueron llevados algunos antes de llegar a David y estando en Chiriquí y en Santiago.

“Por ejemplo, nosotros no podemos estar de acuerdo bajo ningún criterio en los que estamos viendo en estos momentos el traslado en ropa interior, descalzos y sin suéter. La verdad es que le hicimos un llamado a los funcionarios de la Policía Nacional para que no se repitiera y que no se volviera a dar”, dijo el defensor Leblanc.

“Ya hemos visto a las demás personas que están siendo trasladadas con ropa y zapatos, no de esa forma. Algunos indican que han tenido algún tipo de tratos no adecuados. No quiero llegar a detallar, no quiero tirar pólvora al fuego, pero estamos nosotros investigando cada uno de lo que nos está diciendo”, puntualizó.

De acuerdo con el defensor del Pueblo, el abogado que tenga conocimiento de supuestas violaciones tiene que presentar la denuncia ante el Ministerio Público. “Nosotros estamos verificando la veracidad de cada una de las cosas. Miren, tal y como lo dijimos ayer, toda información que nos llega, sea del gobierno, de medios de comunicación, de particulares, inclusive de supuestas víctimas, nosotros tenemos que corroborarla, verificarla”.

Según Leblanc, desde el 14 de junio el personal de la Defensoría del Pueblo advirtió que habría un tema violento. “La comunidad se nos acercó y nos dijo que se están preparando para cometer actos; hay personas del mal vivir, y eso fue lo que sucedió al final. Parte de todo esto, escuchaba al licenciado Briseño antes de mí”.

Personas desaparecidas y fallecidos

Sobre un comunicado de las Aldeas Infantiles SOS por la supuesta muerte de una niña de un año y ocho meses en la región de Pueblo Nuevo, conversó con Domingo Barrios de SOS, le solicitó datos de familiares y nombre de la menor; no han recibido hasta el momento esa comunicación y la están esperando para tratar de verificar.

Dijo que en Pueblo Nuevo tienen una oficina pequeña que comparten con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la visitan cada 15 días por parte de la regional de San Félix, que es la encargada de la comarca, pero reiteró que no tienen información de algún niño muerto con esas características.

“Ya anteriormente hemos tenido que de alguna forma aclarar, sin embargo, no hemos llegado, hasta hoy que vamos a enviar nuestro personal, que ya la Policía Nacional indicó que hay una movilidad segura. Estamos enviando al hospital de Almirante para determinar en la morgue y constatar. No es ver nada más los registros; nosotros vamos a los registros, entramos a la morgue, verificamos”, puntualizó.