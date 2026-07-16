Estudiante del Instituto Fermín Naudeau fue víctima de robo al ingresar al plantel; piden reforzar la seguridad

La estudiante cursa el nivel de media y se encontraba sola al momento del incidente. Debido a la oscuridad de la hora, las imágenes no permiten identificar con claridad lo ocurrido.

Una estudiante del Instituto Fermín Naudeau fue víctima de un asalto la madrugada de este jueves 16 de julio, cuando se disponía a ingresar al centro educativo ubicado en el sector de La Locería.

La directora del plantel, Erika Frías, informó que la joven se encuentra estable, aunque el delincuente logró despojarla de algunas de sus pertenencias.

Frías explicó que, de acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia, se observó a una persona acercarse a la estudiante en las inmediaciones del portón del colegio y logró sustraerle un objeto, que presumen sería un teléfono celular.

"Lo que pude ver en las cámaras era a tempranas horas. Alguien entra justamente en el portón del plantel y le roba a la estudiante un objeto, deduzco que es el celular. La chica sale detrás de la persona", relató la directora, quien indicó que el caso continúa bajo investigación.

Según detalló, la estudiante cursa el nivel de media y se encontraba sola al momento del incidente. Debido a la oscuridad de la hora, las imágenes no permiten identificar con claridad lo ocurrido.

La directora señaló que ya se están interponiendo las denuncias ante las autoridades competentes y solicitó a la Policía Nacional reforzar la vigilancia en los alrededores del colegio.

Además, advirtió que este no es un hecho aislado. De acuerdo con Frías, al menos diez incidentes de este tipo se registran cada año, afectando no solo a estudiantes, sino también a docentes y personal administrativo cuando llegan al plantel.

Información de Jessica Román

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