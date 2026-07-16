Sismo de magnitud 4.8 remece a Chiriquí: No hubo daños ni heridos

La provincia de Chiriquí se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, donde cada año se registran entre 1,000 y 1,500 sismos.

Chiriquí/Un sismo de magnitud 4.8 se registró a las 5:33 a.m. de este jueves 16 de julio y fue sentido en la zona occidental del país, especialmente en el sector fronterizo entre Panamá y Costa Rica. De acuerdo con los reportes del Cuerpo de Bomberos y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), no se reportaron personas heridas, lesionadas ni daños estructurales.

Posteriormente, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, actualizó el estado de preliminar a revisado y detalló que la magnitud real fue de 4.7 con una profundidad de 7 km, localizado en la región fronteriza Panamá-Costa Rica a 7 km al sureste del sector de Progreso.

Tras el movimiento telúrico, las autoridades recordaron la importancia de que las familias cuenten con un plan de emergencia y conozcan las medidas que deben adoptar antes, durante y después de un sismo, debido a la actividad sísmica característica de esta región del país.

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El geólogo chiricano Efraín Miranda, hizo un llamado a las autoridades de los estamentos de seguridad a incrementar las acciones de orientación y en especial de prevención, frente a movimiento sísmicos en la provincia de Chiriquí.

Miranda afirma que en las últimas semanas se ha notado un aumento en la cantidad de microsismos, especialmente en las fallas de Paso Canoas, la falla de Celmira y Puerto Armuelles, con movimientos sísmicos percibidos por los instrumentos entre 1. 8 y 3. 5 grados.

No queremos dar o crear un ambiente de temor sino de prevención por eso es necesario que se mantengan estas medidas de orientación a la población para que sepan que hacer antes durante y después de un movimiento sísmico", dijo Miranda.

En tanto, Mónica Acosta del Sinaproc recomendó mantener la calma cuando ocurre un sismo, resguardarse en un lugar seguro, como debajo de una mesa resistente, mientras dura el movimiento, y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Además, enfatizó que la preparación debe comenzar desde el hogar. "Nosotros vamos a ser el primer anillo de seguridad. Un plan de emergencia puede salvar nuestras vidas", señaló.

La provincia de Chiriquí se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, donde cada año se registran entre 1,000 y 1,500 sismos. Aunque la mayoría son de baja magnitud y no son percibidos por la población, especialistas explican que estos eventos representan una liberación natural de energía.

Por ello, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a prepararse con anticipación y conocer los protocolos de actuación para reducir riesgos ante futuros movimientos telúricos.

Información de Demetrio Ábrego

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